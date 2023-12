Sadek répond à disparition de tous ses titres avec Ninho

Dans des diverses sorties médiatiques sur les réseaux, Sadek a relancé les hostilités contre Ninho en révélant que son ex-compère avait lancé une procédure par l’intermédiaire de ses avocats afin de faire supprimer leur dernière collaboration sur le morceau TP. Cependant, ce titre ne semble pas être le seul concerné par cette procédure, au regret de Dek-Sa.

Après ses prises de parole sur les réseaux, Sadek a dévoilé sa nouvelle mixtape, dont il n’a pas pu assurer la promotion en personne en raison de son incarcération à Dubaï. Le motif de cette incarcération n’a pas été révélé. Même en détention, le rappeur originaire du 93 reste toutefois actif sur Internet. Son community manager a pris le relais de son compte Instagram et a réagi à la récente suppression de tous les featurings de Johnny Niuuum avec Ninho des plateformes de streaming.

La réplique de Sadek à la suppression des feats avec Ninho !

Plus rien ne va entre Ninho et Sadek. Le premier nommé devait figurer sur la mixtape “NLC 2” parue le 8 décembre. Les deux hommes s’étaient réconciliés cet été, mais la tension est à nouveau palpable entre eux suite aux récentes déclarations de Dek-Sa à l’encontre de NI. Dek-Sa accuse Ninho de l’avoir trahi et de faire de l’achat de streams. Il l’avertit également : “Tu te rappelles quand tu m’appelais en sueur parce que tu avais peur de Booba Ninho ? Et je t’ai dit ne t’inquiète pas le fou est là pour toi. Tu aimais avoir le fou à tes côtés à ce moment-là. Tu vas sentir une vraie tempête passer, et sans haine ni violence, juste un cerveau très réveillé”.

Les propos de Sadek n’ont pas plu à Ninho, qui a répliqué avec l’aide de ses avocats. Il a entamé des procédures pour faire supprimer toutes les traces de leurs collaborations musicales et n’a fait aucune déclaration au sujet de ce conflit. Depuis quelques jours, les titres Madre mia, Kimono, TP, C’est trop… sont en effet tous indisponibles sur YouTube, Deezer, Spotify ou encore Apple Music. En réaction, le CM de Sadek a relayé un message à l’encontre de NI sur Instagram dans une story : “Ils attendent qu’il soit en prison pour bouger ces grands voyous. Mais ce n’est pas une ambulance, c’est un tank et vous allez vite le comprendre.”.

Sadek ne compte pas laisser passer ça comme ça et devrait réagir dès sa sortie de prison, dont aucune information n’a filtré pour le moment.

