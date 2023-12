Cédric Doumbé se fait piéger sur un possible combat contre Baki

Cédric Doumbé a adressé un message à Baki au sujet d’un éventuel combat entre eux, suite à une rumeur selon laquelle ce dernier aurait signé en PFL. Cependant, il a fait une erreur et s’est fait piéger par un internaute ayant publié une fausse annonce sur Twitter.

Cédric Doumbé pense que Baki aurait signé en PFL !

Après s’être chauffés dans diverses déclarations pour s’affronter dans l’octogone et avoir clairement fait part d’une envie d’en découdre dans la cage, le combat entre Baki et Cédric Doumbé ne semble plus d’actualité. Baysangur Chamsoudinov avait notamment jugé l’ancien champion de kick-boxing de combattant surcôté dans une interview, ce qui avait agacé The Best, qui a annoncé vouloir régler ses comptes dans un combat. Cependant, il s’est rétracté, car son rival est de confession musulmane. “Sur mon palmarès, une victoire contre lui ne vaudra rien. Personne ne sait qui c’est. Je vais l’éteindre au premier round et il va quand même prendre 100 000 followers grâce à moi. (…) Mais la raison qui à elle-même se suffit, c’est qu’il est musulman, donc je n’ai pas envie de le faire.”, a-t-il expliqué sur son choix de finalement ne pas se battre contre Baki.

Cette semaine, un faux compte Twitter a publié une fausse information affirmant la signature de Baki en PFL : “Grosses félicitations à notre ancien combattant Baysangur Chamsoudinov pour sa signature au PFL. Il combattra sur la carte de Paris en mai 2024.”. Alors qu’il a rejoint la ligue PFL cette année avec un premier combat victorieux contre Zebo, Cédric Doumbé n’a pas tardé à réagir : “J’aurais tout fait pour te préserver mon frère… maintenant, tu ne me laisses plus le choix …”. Une déclaration pour indiquer qu’il pourrait changer d’avis pour accepter un face-à-face avec son rival.

Baki s’est amusé de cette rumeur et que Doumbé se soit fait piéger par cette information erronée, en publiant un cliché de ce dernier en plein effort physique avec la légende, “Fallait pas lire comme ça mon frère…”. “Tu veux donc relancer les hostilités, jeune frère ?” a ensuite répliqué Cédric.

J’aurais tout fait pour te préserver mon Frère… maintenant tu ne me laisses plus le choix … 🛏️ https://t.co/gOBuKr589l pic.twitter.com/m80VOPth9n — Cédric Doumbè (@CedricDoumbe) December 21, 2023