Bosh impressionne avec son physique pour la série sur le MMA

En attendant de découvrir la nouvelle série de Franck Gastambide intitulée La Cage sur le monde du MMA, le producteur français continue de dévoiler des images de sa réalisation qui met en avant Bosh. Le rappeur a fait sensation avec son physique impressionnant.

Bosh apparaît métamorphosé physiquement !

Après le succès de sa série sur le rap français, Validé, diffusée sur Canal+, avec les rappeurs Hatik et Bosh qui se sont fait connaître du grand public avec les interprétations des rôles d’Apash et Karnage, Franck Gastambide prépare sa prochaine série, cette fois-ci consacrée à l’univers des Arts martiaux mixtes. Cette série sera disponible au courant de l’année 2024 avec 6 épisodes sur Netflix, avec un casting prestigieux, des stars du MMA tels que Jon Jones, Ciryl Gane, Georges Saint-Pierre, Saladine Parnasse, Morgan Charrière ou encore Abdoul Abdouraguimov. Pour le moment, la date officielle de sortie n’est pas encore connue et pour faire patienter le public, l’auteur du tube Djomb vient de révéler quelques vidéos inédites du tournage.

En effet, le réalisateur passionné de MMA a décidé de renouveler sa collaboration avec Bosh suite à leur expérience commune avec Validé. Ce dernier a présenté des images sur lesquelles il apparaît à une conférence de presse avant un combat dans la cage, avec un physique impressionnant, pour être prêt à se battre dans l’octogone et s’immerger au mieux dans son rôle pour cette série qui s’annonce explosive. Dans ses dernières publications Instagram, le rappeur français avait d’ailleurs déjà surpris les internautes avec son imposante musculature dans les vidéos de ses séances d’entraînement.

