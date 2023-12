Sadek affirme gagner 280 000€ par semaine

Moqué par ses détracteurs sur les chiffres de ventes de sa dernière mixtape, Sadek répond aux mauvaises langues pour les remettre en place en révélant combien il gagne par semaine et le montant est exorbitant.

Au début du mois de décembre, Sadek a présenté un nouveau projet avec “Ni*ue Le Casino 2”. Cependant, la sortie de cette mixtape a été perturbée par l’incarcération du rappeur à Dubaï pour une raison inconnue. Il n’a donc pas pu en assurer la promotion comme il l’avait prévu. De plus, certains titres annoncés comme des featurings avec Werenoi et Ninho ont aussi disparu du projet suite à des conflits avec les deux rappeurs. Ces différents événements néfastes se sont ressentis sur le succès commercial de la mixtape, qui ne s’est écoulée qu’à 2 700 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation.

Sadek répond aux détracteurs sur ses faibles ventes !

Ce score de Sadek a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment celle du rappeur du 92i, Sicario, qui en a profité pour le tacler. Sicario a été suivi par Booba, qui s’est également moqué des ventes de Sadek alors que ce dernier vient pourtant de lui proposer une réconciliation.

L’artiste du 93 a finalement décidé de prendre la parole sur les ventes de NLC 2 pour faire taire les haineux et faire la promotion du projet avec la mise en place d’un concours pour remporter un séjour à Dubaï.

Sicario a réagi à ce concours en tweetant : “Faire gagner un voyage à minimum 10 000 €, soit 1,3 fois ce que tu as gagné dans la musique sur 2023, c’est souffrir ? Tu es l’esclave d’un blasphémateur, ne l’oublie jamais.”. Sadek a répliqué en réponse à ce tweet : “Ton flop t’a mené à proposer une Saint-Valentin à tes fans. Hahahahah ça se voit, tu souffres ! Après ni*ue ou Le Casino, on vous présente, ni*ue tes fans”. Il a ensuite ajouté qu’il ne ressentait pas le besoin de faire de la musique pour vivre, car il gagne suffisamment d’argent sans. Il a confié avoir empoché 280 000 euros la semaine de la sortie de NLC 2.

Sadek a conclu en tweetant : “J’ai fait 2 500 ventes en une semaine. Waow. Ah et j‘ai aussi gagné 280 000 € la même semaine. Ne me faites pas faire des captures d’écran, vous allez avoir mal au cœur. #Bonk ça vous parle ? J’imagine que non. Bon, je vous em*erde et je rentre à ma maison.”.

Ces révélations ont suffi à faire taire les critiques.

Faire gagner un voyage à minimum 10 000€ soit 1,3 fois ce que tu as gagner dans la musique sur 2023 c’est souffrir ?

Tu es l’esclave d’un blasphémateur ne l’oublie jamais . https://t.co/KaeI5l206e — sadek (@Sadekniuum) December 22, 2023