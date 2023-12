Les 8 meilleurs albums de rap français de 2023

L’actualité musicale du rap français a été très riche et variée au courant de cette année, découvrez les 8 albums les plus marquants de 2023 avant d’entamer une 2024 qui s’annonce très chargée. Les têtes d’affiche comme Jul, Ninho, Freeze Corleone, Hamza ou encore Gazo ont encore connu le succès.

« Carré » – Werenoi :

Le début d’année 2023 a été marquée par la sortie du premier album de Werenoi, le 10 mars. Avec ce projet de 19 titres intitulé “Carré” sur lequel figure les featurings de Ninho, Lacrim, Tiakola et PLK, le jeune rappeur vient de décrocher la certification de double platine pour avoir franchi le cap des 200 000 exemplaires écoulés. Werenoi a aussi remporté en cette fin d’année le trophée du meilleur album au W9 d’Or avec cet opus. Les titres “Ciao”, “Laboratoire”, “Chemin d’or” ou encore “10.03.2023” ont notamment cartonné auprès des auditeurs sur les plateformes de streaming.

« ADC » – Freeze Corleone :

C’était l’un des projets les plus attendus de cette année et Freeze Corleone n’a pas déçu son public. Grace au premier extrait “Shavkat“, le rappeur du 667 a marqué les esprits avec un projet dans lequel il enchaine les attaques contre des personnalités et prend position sur divers sujets de l’actualité. Paru le 11 septembre, “L’Attaque des Clones” décroche la certification de disque d’or quelques semaines après sa sortie et s’approche du platine.

« La Mélo est Gangx » – Gazo & Tiakola :

Les deux hitmakers français, Gazo et Tiakola se sont associés pour finir cette année avec le projet “La Mélo est Gangx”. Cet album collaboratif de 12 morceaux avec la participation des producteurs Kore et Skread s’est écoulé à 26 619 ventes, en première semaine, réalisant le septième meilleur démarrage de l’année avec le titre “Notre Dame” qui figure dans le Top 10 des Singles les plus écoutés en France depuis sa sortie.

« N.I » – Ninho :

L’ascension du recordman des certifications en France se poursuit, Ninho a offert à ses fans un quatrième album en solo au mois de juin avec “NI” sur lequel il a convié un casting international 5 étoiles avec la présence d’Ayra Starr, Omah Lay, Central Cee et Lil Baby pour le single “Blue Story” dont les deux rappeurs viennent de dévoiler le clip. Quatrième meilleur démarrage de l’année avec 37 116 ventes en une semaine, l’opus est certifié disque de platine.

« Sincèrement » – Hamza :

Le 17 février 2023, Hamza est présenté son troisième album “Sincèrement“, le projet de 17 titres avec Offset, Tiakola, CKay et son compatriote Damso réussit un gros démarrage avec un peu plus de 40 000 ventes les sept premiers jours d’exploitation avant d’obtenir la certification de disque de platine et approche les 200 000 ventes. Le morceau “Nocif” avec Damso a également décroché la certification de single de diamant.

« La route est longue » – Jul :

Toujours aussi productif en 2023 avec un projet gratuit et deux albums, Jul a encore fait exploser les ventes. Cet été, le rappeur Marseillais a dévoilé “C’est quand qu’il s’éteint” qui en une semaine a cumulé 38 997 ventes, le troisième meilleur démarrage de l’année avant de terminer 2023 avec “La route est longue” qui s’est offert un disque de platine en trois semaines seulement, le plus rapide de cette année en France. Cet opus réalise également la meilleure première semaine de 2023 avec 55 767 ventes, aidée par le triomphe du single “J’fais plaisir à la zone” avec SDM.

« Alpha » – Djadja & Dinaz :

Le duo Djadja & Dinaz a sorti un sixième album le 3 mars dernier avec “Alpha” porté par le succès du single “Capitaine” qui totalise plus de 40 millions d’écoutes et atteint les 100 000 ventes dès le mois de juin.

« 2069’ » – PLK :

Le projet 2069’ de PK n’est qu’un EP de 10 titres, il confirme le talent de l’ancien membre du groupe Panama Bende et la réussite de sa carrière en solo. Le rappeur français s’offre le disque d’or le plus rapidement en France pour un EP en 6 semaines d’exploitation avec des singles marquants comme “Nouvelles” et “Demain”, les deux morceaux totalisent plus de 50 millions de streams.