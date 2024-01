Clyy – La Zone (Clip)

Le rappeur Clyy présente le clip “La Zone” extrait de son premier EP intitulé “Déterminé”.

Clyy vient s’imposer comme le jeune goat de la nouvelle génération. Il aura suffi de quelques morceaux pour que Clyy ne bâtisse un univers singulier et une base fan solide, soutenu aussi bien par la nouvelle que l’ancienne génération. « Raymond Reddington »,

Après avoir fait danser le bloc sur « Enquête » featuring Lamatrix, Clyy a ensuite envoyé avec un chargeur plein de bastos musicales Clyy revient aujourd’hui avec son nouveau single et clip « La zone »

et ne fait que confirmer l’adage : branchez-vous y’a des rallonges pour tout le monde ! Clyy nous donne un aperçu de son projet disponible dés aujourd’hui



“Branchez-vous, y’a des rallonges pour tout l’monde” lance-t-il en intro de ses freestyles « Ballon d’or ».

Clyy est agile dans tous les domaines et il compte bien le montrer au public sur son 1er EP au titre évocateur, Déterminé.

Accompagné sur la cover d’une jeune chèvre symbolisant son statue de young goat dans l’industrie, Clyy marque les esprits d’entrée avec l’intro du projet.

Entre rap classique et afro, le jeune homme propose aujourd’hui une carte de visite explosive

sous forme de EP Déterminé, un concentré de ses mélodies envoûtantes et de couplets rap tranchants.



L’histoire de Clyy est indissociable de l’endroit où il a grandi, Mantes-La-Jolie (78), plus précisément le quartier du Val Fourré.



Un quartier singulier avec son propre langage, ses codes et sa propre mentale.



Un héritage qui va marquer naturellement le jeune homme en grandissant.



L’autre héritage, il est musical. Fils du rappeur Poison Mobutu, Clyy a baigné dès son plus jeune âge dans la musique, aussi bien le chant et les mélodies du Ndombolo et de la rumba congolaise – son pays d’origine – que le rap et le R&B qu’écoutaient ses oncles.

Et à ce petit jeu, Clyy montre dans son 1er EP qu’il a pris du gallon.

Beaucoup plus précis et efficace en studio, ses toplines tapent juste d’entrée. Illustration parfaite, « Guten Tag » ou encore « La zone », un concentré de mélos redoutables. “J’ai plus de 1000 toplines dans mon iPhone. Ça n’a jamais été quelque chose de dur pour moi mais aujourd’hui, ça va plus vite”.