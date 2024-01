Quand Aya Nakamura a dégoûté ses fans en aimant du contenu osé

Aya Nakamura débute 2024 de la meilleure des façons. Elle vient d’apprendre sa nomination aux Victoires de la musique dans l’une des catégories phares de la cérémonie, celle de la meilleure artiste féminine aux côtés de Louane, Jain et Véronique Sanson. Elle est également l’unique artiste féminine à figurer dans la liste des 20 albums les plus vendus en 2023 en France.

Quand Aya Nakamura choque les internautes !

L’année 2023 a été synonyme de succès pour Aya Nakamura avec la sortie il y a un peu moins d’un an de son album DNK et la tournée qui a suivi. Cet album de 15 titres a été réédité avec trois morceaux bonus au mois d’août avant d’obtenir la certification de disque de platine avec plus de 100 000 ventes et un single de diamant pour le hit “Baby“. Elle a aussi obtenu la récompense de la flamme de l’artiste féminine de l’année et plusieurs nominations aux Trace Awards, NRJ Music Awards 2023 ou encore MTV Europe Music Awards. En marge de sa réussite musicale, Aya est également devenue l’égérie de Lancôme et a annoncé sa participation à l’émission Nouvel école sur Netflix pour former le jury du programme de télécrochet rap avec SDM et SCH.

Aya Nakamura compte désormais une importante communauté de fans avec plus de 7 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, 3,6 millions d’abonnés sur Instagram, 2,6 millions sur TikTok, 1,2 million sur Twitter ainsi que 7 millions sur sa chaîne YouTube. La chanteuse fait toutefois souvent face à des critiques sur les réseaux. Récemment, une ancienne vidéo a refait surface sur les réseaux. Des internautes l’avaient attrapée en flagrant délit en train de suivre du contenu osé sur le web. Cela avait amusé ses fans, mais outré ses détracteurs. “Le s*** est naturel et en parler aussi. Il n’y a rien de mal à ça. Cela fait partie des choses de la vie. Les femmes ont les mêmes besoins que les hommes. (…) Si je peux apporter de la confiance en soi à certaines filles, tant mieux”, avait-elle d’ailleurs confié à ce sujet sur le fait d’en parler dans les paroles de ses chansons.

“Elle aime trop le s*** c’est dingue”, “Wsh Aya Nakamura c’est une bz xptdrrr “, “mais Aya dit nous si on t’as hacké parce que y’a pas a liker toutes tes positions préférées “, “elle a oublié qu’elle était sur l’officiel la mdrrr” ou encore “Elle a trop la dalle” peut-on lire dans les commentaires désabusés des internautes sur le réseau social X de cette vidéo.