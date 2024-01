Kanye West imposte des règles très strictes à Bianca Censori

Il y a un peu plus de 11 mois, Kanye West et Bianca Censori se sont mariés dans le plus grand des secrets. Depuis, le couple fait fréquemment parler de lui dans la presse pour ses sorties publiques, comme en Italie l’été dernier, où ils ont eu un comportement déplacé, ou encore en raison des tenues un peu trop légères de la jeune femme, à qui le rappeur imposerait des règles relativement strictes.

Kanye West accusé d’avoir l’emprise sur sa femme, Bianca Censori

En 2022, la rupture entre Kanye West et Kim Kardashian a été actée. Cette dernière a demandé le divorce et a regretté d’avoir perdu le « YE d’avant », alors qu’elle avait assuré avoir tout fait pour ne pas rompre. La star de la télé-réalité a désormais tourné la page de leur histoire. Après l’annonce officielle de leur divorce, le rappeur américain n’a pas tardé à retrouver rapidement l’amour en se mariant à Bianca Censori à Palo Alto au mois de décembre 2022. L’Australienne de 28 ans, diplômée en architecture, aurait rencontré le chanteur dans le cadre de ses activités professionnelles en tant que designer architectural pour la marque Yeezy. Malgré leurs 18 années de différence, le couple semble vivre le parfait amour, mais de nombreuses rumeurs laissent croire que Ye a mis sous son emprise sa compagne en choisissant, par exemple, son alimentation et en l’affichant dans des tenues suggestives. Elle aurait l’interdiction de parler et n’a plus aucune activité sur les réseaux depuis leur mariage.

Lors de leur séjour à Venise, les deux tourtereaux se sont même fait bannir pour avoir partagé un moment privé sans aucune pudeur sur un bateau. Bianca Censori apparaît aussi fréquemment dans des tenues laissant apparaître son corps. D’après les informations obtenues par le Daily Mail, ils ont signé une « licence de mariage confidentielle » lors de leur union. L’un des proches du couple a confié au média : “Ye est une mégastar depuis deux décennies, et son premier mariage était avec quelqu’un qui vit presque à plein temps devant une caméra (Kim Kardashian, ndlr). Bianca et Ye sont dans une optique totalement différente. Ils sont très privés.”.

D’autres médias affirment que Bianca Censori ne parle jamais, une règle imposée par Kanye West, tout comme celle de ne manger que certains aliments et de choisir la façon dont elle s’habille. Ye « n’a plus d’esprit propre et lui obéit », selon un proche du couple.