UZI rend hommage aux “Cités de France” [Clip]

Uzi annonce la sortie de son prochain album avec le deuxième extrait de celui-ci « Cités de France». Accompagné d’un clip qu’il a tourné en parcourant de nombreux quartiers en une semaine.

L’énergie des cités de France, c’est ce qu’Uzi a voulu montrer dans ce clip très fort. Premiers extraits de l’album « Akrapo 7 » et « Cité de France ».

En trois ans, Uzi a tracé dans les charts comme on fend une foule, vers le top, sans passer par la case rookie, décrochant des singles diamant (« À la fête ») et or avec son premier album Cœur abîmé, lui-même certifié disque d’or. La mélancolie qui se mêle à un son le plus brut et plus street, mélodieuse mais aussi criarde qui vient des tripes. Un état d’esprit et un ADN musical typique de son département d’origine le 77.

Avec son deuxième album, Meilleur Qu’Hier, sorti en 2022 le rappeur poursuit sa quête de parler au plus grand nombre, de partir de ce qu’il vit pour rencontrer le plus d’oreilles et d’âmes. Toujours en progression, l’artiste se lève chaque jour avec comme but d’être meilleur qu’hier. Et pour bien marquer cette évolution, contrairement à son premier album totalement solo, c’est un casting 5 étoiles qu’il convoque pour ce deuxième album : Booba, Oboy, Soolking, Timal & ISK et Lynda.

Uzi a travaiillé son troisième projet sur le nouveau label qu’il a créé ; RPB Music ; pour Rigueur Principe Boulot. Et sort des singles puissants au compte-goutte avec « Joe Frazier » et « Pélican », et passe de 900 000 auditeurs mensuels à 1,5 millions sur Spotify en l’espace de seulement six mois et trois singles. Le troisième étant le premier extrait de son nouvel album « Akrapo 7 » qui marque la fin 2023 avec plus de 5 millions de streams et des entrées en playlists radio ; Générations et Skyrock.