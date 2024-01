Cette scène de Maeva Ghennam avec un enfant fait polémique

Au moindre dérapage, Maeva Ghennam s’attire les foudres de ses détracteurs. Cette fois-ci, c’est suite à une séquence en compagnie de son neveu que le scandale a éclaté. La scène est embarrassante. L’influenceuse a ensuite rapidement répliqué pour s’expliquer pour son geste jugé déplacé à l’égard de l’enfant.

Maeva Ghennam a été un temps proche des rappeurs français Booba et Maes, qu’elle a croisés à Dubaï. Cependant, elle s’est éloignée des deux depuis la guerre contre les influenceurs du premier et la rumeur d’une relation avec le second. C’est pour d’autres raisons que la jeune femme fait l’actualité en ce moment : son embrouille avec Magali Berdah. Le différend entre elles va se régler en justice suite à la plainte de la patronne de Shauna Events.

Maeva Ghennam embrasse sur la bouche son neveu et ça choque !

En dehors de cette affaire, Maeva Ghennam fait également souvent parler pour ses vidéos sur les réseaux sociaux, souvent sujets à la controverse. Cela a encore été le cas ces derniers jours avec une nouvelle story qui a interpellé ses détracteurs. Sur les images en question, elle apparaît en train d’embrasser sur la bouche son petit neveu. La séquence a choqué les internautes, le geste a été jugé déplacé et malsain envers un enfant de la part d’un adulte. L’ancienne candidate de téléréalité a donc tenté d’apaiser les critiques en s’expliquant.

“J’ai 26 ans et ma mère je la smack ! Mes tantes aussi. On est comme ça, on donne de l’affection. Je me retrouve dans une polémique pas possible”, s’agace-t-elle. Maeva Ghennam assure que le fait de s’embrasser sur la bouche est une coutume dans sa famille. Ils le font fréquemment et cette pratique est anodine. Elle le réalise afin de montrer son affection envers un de ses proches. Cela serait très courant dans son entourage. L’influenceuse a confié ne pas comprendre le scandale à son encontre. Cependant, sa justification n’a pas convaincu tout le monde et les avis négatifs continuent de pleuvoir sur ses agissements dans ses vidéos publiées sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d’abonnés.

Maeva a aussi précisé que les enfants de sa famille sont éduqués de la même façon qu’elle l’a été dans sa jeunesse. Elle souhaite relativiser ce bisou sur la bouche avec son neveu.