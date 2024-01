Comment Maeva Ghennam s’est retrouvée accusée d’avoir une liaison avec Maes

Retour en 2022 sur ce scandale qui avait secoué le rap game suite aux révélations de Booba contre son rival Maes en l’accusant d’avoir eu une relation avec Maeva Ghennam alors qu’il est marié. La polémique avait pris de l’ampleur à l’époque avant que le rappeur Sevranais et l’influenceuse ne démentent formellement cette folle rumeur.

C’est en fin d’année 2022 que l’affaire a éclaté suite à la diffusion, de la part de Booba, d’un audio dans lequel Maes se vante d’avoir eu une liaison supposée avec Maeva Ghennam. Dans ce vocal révélé au mois d’octobre, il y a plus d’un an, l’auteur d’Omerta déclare : « J’avoue, Maeva Ghennam, c’est quelque chose quand même. Que Dieu me pardonne, mais j’étais obligé de terminer avec elle. Colis piégé ». « Je suis K.O. Elle m’a épuisé, l’autre », l’artiste originaire du 93 indique dans la suite de l’enregistrement, puis poursuit : « Tu sais, elle m’a dit quoi ? Elle m’a dit ‘Tu bai*es une autre meuf ici, je te bai*e ta mère’ », ou encore « Je l’ai supprimée de partout, je suis en mode abeille. Je pique une fois, je taille ».

Une simple blague entre potes, selon Maes sur ses propos de sa rencontre avec Maeva Ghennam !

Rapidement, face aux accusations, Maeva Ghennam se défend en assurant qu’il n’y a rien eu avec Maes, « Je n’ai jamais couché avec Maes. Sur le bon Dieu, c’est faux », avait-elle affirmé pour tenter de mettre fin à ce dossier, en déplorant que selon elle, cet audio est une fausse conversation. « Qu’on m’accable sur des choses que j’ai faites, ok, qu’on m’accuse de choses que je n’ai pas faites, non ce n’est pas normal. Je ne peux pas l’accepter », avait-elle ajouté.

Quelques mois après cette affaire, Maes avait finalement fait une mise au point, pour y mettre définitivement fin, à l’occasion de la promotion de son album Omerta en interview avec Guillaume Pley, pour livrer sa version de l’histoire avec le message : « J’ai dit en vocal à des potes. C’est une bêtise de ma part. C’est à mon ami d’enfance que j’envoie ça. ». « César s’est fait t*er par Brutus, son fils. Tout est faux ! Et big up à elle. On est ensemble Maeva, force à toi ! », avait-il conclu pour confirmer la véracité de cette conversation, mais en nuancer ses propos, à prendre au second degré et non au sens propre de ses mots.