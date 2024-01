Sarah Fraisou en pleurs, elle est désemparée

« J’ai trop besoin de quelqu’un dans ma vie », Le cri du cœur de Sarah Fraisou en larmes n’a pas manqué de faire réagir sa communauté.

En début de semaine, Sarah Fraisou a tenu une surprenante déclaration sur sa vie privée, notamment sentimentale. Elle ne semble pas être au mieux. L’ancienne candidate d’émission de téléréalité a beaucoup de difficulté à digérer son divorce. Elle s’est confiée sur la période difficile qu’elle vit actuellement.

Dégoûtée de l’être humain, Sarah Fraisou se confie sans concession en larmes

Suivie par plus de deux millions d’internautes sur Instagram, l’influenceuse s’est fait connaître avec son passage dans le programme Les Princes de l’amour. Puis, en 2015, elle a trouvé l’amour en se mariant avec Malik. Malheureusement, le couple s’est séparé deux mois après cette union. Ils se sont laissés une deuxième chance, mais cela a fini par un conflit entre eux qui a définitivement mis fin à leur relation.

Par la suite, Sarah Fraisou a retrouvé le bonheur avec la demande en mariage de Sofiane. Cependant, ils ne se sont jamais unis et la relation s’est conclue par une rupture au bout d’un an. C’est ensuite qu’elle fait la rencontre d’Ahmed Thai dans la cinquième édition de l’émission la Villa des cœurs brisés. Ils se sont mariés il y a près de quatre ans avant de s’installer aux Émirats arabes unis à Dubaï. Là encore, cette union a mal fini avec une séparation au bout de huit mois. Heureusement, elle a eu un nouveau coup de foudre pour Mehdi, dont elle n’a pas révélé la véritable identité. Ils se sont mariés au mois de septembre 2022. Comme précédemment, elle a encore rompu six mois après.

Sarah Fraisou cumule les déceptions amoureuses, et cela l’affecte énormément. Ce lundi, elle s’est exprimée sur Snapchat en larmes : « Ces derniers jours, je suis dans un mood où vraiment la solitude commence à me peser énormément. Je me pose énormément de questions sur ma life. Et c’est vrai que moi, je suis quelqu’un qui est dépendante affective. Et là, je commence à le ressentir. J’ai trop besoin de quelqu’un dans ma vie. ».

« En ce moment, je ressens le besoin qu’on prenne soin de moi. Je pense que je le mérite. Je mérite d’être heureuse. J’espère qu’un jour, je trouverai quelqu’un qui me rendra heureuse. Quelqu’un qui soit plus authentique que moi, plus sincère, avec un gros cœur. Je vous jure que ça court pas à toutes les rues. » a-t-elle ensuite conclu.

