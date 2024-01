Zola affiche fièrement sa montre Patek Philippe à 100 000€

Avant la parution de son projet en commun avec Koba LaD, Zola est très actif sur ses réseaux sociaux et vient de présenter à ses fans sa dernière acquisition, une superbe Patek Philippe tout en dévoilant sa collection de montres.

Zola s’offre une Patek Philippe ornée de diamants !

En début d’année, Zola prépare la sortie d’un nouvel album baptisé « Frères Ennemis » pour le 26 janvier. Cet opus marque sa réconciliation avec Koba LaD. Les deux rappeurs ont décidé d’enterrer la hache de guerre pour présenter un album collaboratif. Pour faire patienter le public, un premier extrait a été dévoilé il y a un mois avec le single « Aller sans retour » que le duo a clippé. Il y a quelques jours, les deux artistes originaires d’Évry ont partagé en vidéo un second extrait sur les réseaux avec le single « Amiri Jeans » pour faire patienter les fans avant la parution du projet à la fin du mois.

En attendant, Zola reste proche de sa communauté sur Instagram et Snapchat et partage fréquemment des images de sa vie au quotidien. L’une de ses récentes vidéos a fait le buzz. Habitué à afficher ses paires de baskets souvent très rares et ses bijoux de luxe, le rappeur a affiché sa nouvelle montre. Il s’est en effet offert une magnifique Patek Philippe ornée de diamants d’une valeur de 100 000 euros. L’artiste a fièrement affiché l’objet dans ses stories avec la légende « Psahtek la Patek » tout en dévoilant au bras sa collection de montres. Une image qui rappelle sa phrase « Aujourd’hui j’ai 6 montres au poignet comme un joueur du Loto » dans le premier couplet du morceau « Nike Air » qu’il a interprété en freestyle dans l’émission Planète Rap sur Skyrock au mois de mars dernier lors de la promotion de l’album « Diamant du bled ».

