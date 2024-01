Sofiane en feat avec Larry sur “1 pour tous”

Larry présente son nouveau single intitulé “1 pour tous” avec Sofiane, extrait de la mixtape NCE #1.

Larry, le Petit Prince du rap a grandi, le rappeur strasbourgeois qu’on a connu cheveux peroxydés continue son ascension depuis le succès de son premier projet Cité Blanche, sorti en 2020 et certifié disque d’or.

Flow et gimmicks plus affutés, gestuelle et attitude dans ses clips survitaminés, l’artiste signé sur le label Gothvm Records démarre logiquement 2024 en mode “Batman”, le premier extrait de son nouveau projet NCE, pour : (Nous Contre Eux).

Qui sort en deux parties : NCE #1 disponible dès le 26 janvier. Invités en feats sur la première partie de la mixtape : Fianso sur le single “1 POUR TOUS” et Stavo

Et c’est en brun qu’il se présente désormais à son public.

Un changement capillaire très symbolique, car c’est pour l’incarnation du personnage de Karim, dans le film Avant que les flammes ne s’éteignent qu’il a changé de look.

Larry est dans le film, aux côtés de Camelia Jordana et Fianso entre autres, LE visage des jeunes de banlieue de la génération 2020, entre envie de vivre, futur bouché, débrouillardise et clichés qui leur collent à la peau.

C’est d’ailleurs à l’endroit où il a grandi, Strasbourg qu’est tourné le film, avec figurants plus vrais que nature car ce sont les amis de Larry, que l’on voit aussi au fil de ses clips.