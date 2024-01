Kanye West : sa nouvelle photo privée de Bianca Censori scandalise

Après la rumeur des règles très strictes que Kanye West aurait imposées à sa femme, leur relation continue de faire débat. Le rappeur américain vient encore d’afficher Bianca Censori dans des tenues, que ce soit en public ou encore en privé, elle est toujours très légèrement vêtue, au point de choquer tout le monde, et encore un peu plus avec la récente publication Instagram de l’ex-mari de Kim Kardashian.

En fin d’année dernière, Kanye West a fait un retour remarqué sur Instagram, où il compte 18 millions d’abonnés. Il publie principalement du contenu concernant sa femme, tout en faisant un peu la promotion de son album Vultures, en commun avec Ty Dolla $ign. Le premier volet de cet album sortira le 9 février prochain, le second en avril, et le dernier le 5 avril.

Bianca Censori esclave du rappeur Kanye West ?

Depuis le mois de décembre, Ye affiche constamment Bianca Censori sur le réseau social, dans des tenues osées. Il a déjà publié neuf clichés d’elle, tous dans des accoutrements insolites et très légers. Le dernier en date ne fait pas exception à la règle, puisqu’il la montre avec un masque en latex sur le visage, dans une cuisine. Les photos de Bianca Censori relayées par Kanye West font amplifier le débat sur leur relation. L’artiste semble mettre en avant le manque de dignité qu’il a envers sa compagne. Certains observateurs craignent qu’elle soit devenue son esclave.

Les internautes qualifient les photos publiées par Ye de “dégradantes”, “effrayantes” et “écœurantes”. “Pourquoi personne n’intervient pour aider cette femme ? Il lui a clairement fait un lavage de cerveau”, “Elle semble si malheureuse et vaincue. Elle est devenue son esclave. C’est vraiment triste”, “Je suis tellement désolée pour elle. Il l’utilise pour son corps. Elle est prise dans un dangereux jeu psychologique”, peut-on lire dans les réactions, des clichés qui scandalisent de plus en plus de personnes sur le web.

Certains internautes dénotent aussi une ressemblance troublante avec Kim Kardashian, la mère des enfants de Kanye West, avec qui il a vécu une rupture difficile lors de leur divorce.

