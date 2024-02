Quand Booba invite Gazo, Zola, Vald, Bigflo et Oli sur son album

Booba clash ses rivaux avec une fausse tracklist !

C’est désormais officiel, Booba sort son 11ème album ce 9 février, baptisé “Ad Vitam Aeternam“. La tracklist officielle du projet a également été dévoilée. L’interprète de “Boubli” s’est amusé de la fuite du tracklisting en diffusant une fausse tracklist avec des featurings improbables avec Gazo, Zola, Vald, Bigflo et Oli ou encore Seth Gueko.

Le nouvel album de Booba comporte 10 titres, dont les inédits en solo “Rebel“, “Saga” et “CVBSP“, les singles déjà connus “Signé” et “Sport Billy” parus l’année dernière, et “6G” sorti la semaine précédente. Côté collaborations, comme souvent, l’auteur d’Ultra a convié les rappeurs du 92i : SDM sur le single “Dolce camara“, Sicario sur “Abidal“, et Evil P et Gato réunis sur “GM“. Usky figure quant à lui sur “Bénigni“.

Gazo, Zola, Vald, Seth Gueko moqués par B2O !

Trois jours avant la sortie du projet, toutes les informations sur ce qui pourrait être l’ultime opus de Booba sont maintenant connues et confirmées de manière officielle. Même s’il n’a pas détaillé la sortie physique ou numérique de l’album, le fondateur du 92i devrait rendre disponible “Ad Vitam Aeternam” uniquement sur les plateformes de streaming. Le média French Plug a publié cette information que B2O a ensuite validée en réponse aux critiques sur le peu de morceaux présents sur l’album. Le DUC a ensuite affiché une autre tracklist.

Connu pour ses piques contre les autres rappeurs, Booba a relayé une fausse tracklist pour faire rire ses abonnés. Il a eu beaucoup d’inspiration en imaginant un featuring avec Bigflo et Oli (“Kinenveut”), ainsi que des collaborations avec Seth Gueko (“ni*ue le chorizo”), Hamza (“Le bon, la brute et le ratpi”), Gazo, Zola (“Faux bijoux”) ou encore Vald (“Facho land”), avec des noms de morceaux improbables. Le tout pour se moquer des différents rappeurs cités, à l’exception du duo toulousain avec qui il n’est pas en clash. Ce faux tracklisting a fait le buzz sur les réseaux avec plus d’un million de vues.

Avant ce vendredi 9 février, Booba aura donc réussi à faire parler de son album “Ad Vitam Aeternam” dont les chiffres de streams seront très attendus et scrutés de près par ses détracteurs. En effet, le titre “6G” a signé la meilleure entrée du Top Singles la semaine passée et cumule déjà plus de 1,2 million d’écoutes sur Spotify.

À découvrir aussi : Damso et Nekfeu dézingués par Booba qui veut abattre l’ennemi

EXCLU : On vous dévoile la tracklist du nouvel album de @booba en avant-première ! Au total, 10 nouveaux titres figureront sur le projet du rappeur. On y retrouvera SDM, Usky, Sicario, Gato et Evil P en feat. AD VITAM AETERNAM 9/2/24 pic.twitter.com/U6F0JVQnZC — French Plug (@frenchplvg) February 6, 2024