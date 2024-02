Wejdene proclame avoir fait la meilleure musique de sa vie sur son nouvel EP

Après deux albums, 16 et Glow Up, Wejdene a fait son retour en musique en ce début d’année avec un EP, le premier de sa jeune carrière, intitulé sobrement W. Disponible depuis le 9 février, le projet n’a pas réussi à intégrer le classement du Top Album depuis sa sortie, malgré cela la jeune chanteuse de 19 ans continue la promotion de ce projet et explique son changement de style musical dans sa dernière interview pour Paris Match.

Ma meilleure musique, affirme Wejdene sur son retour !

Deux ans après l’album Glow Up, Wejdene a opté pour un changement de style en se tournant vers le RnB, alors qu’elle a récemment avoué regretter son tube Anissa qui ne correspond pas à la musique qu’elle souhaite produire. Avec son nouvel EP, l’ancienne protégée de Feuneu, désormais retiré de l’industrie musicale pour se consacrer à d’autres projets, s’est entourée de Monsieur Nov et Dadju. C’est d’ailleurs la collaboration avec ce dernier qui rencontre le plus de succès en streaming, avec près de 700 000 écoutes sur Spotify pour le single “Comme avant”. Dans un entretien pour un magazine hebdomadaire français d’actualités, elle s’est exprimée sur la conception de ce projet en assurant avoir produit la meilleure musique de sa jeune carrière.

“Vraiment là, c’est mon art“, explique Wejdene à propos de son EP W. Elle précise ensuite : “J’aime tout, au final, franchement, c’est la meilleure musique que j’ai faite de ma vie pour moi“. Plus loin dans l’interview, l’interprète d’Anissa raconte ses débuts dans la musique à seulement 16 ans, en révélant avoir toujours souhaité être chanteuse et qu’elle a saisi la chance qu’on lui a donné pour se faire connaître, comme tout le monde l’aurait fait même si elle a récemment regretté avoir sorti les singles Anissa et Coco à ses débuts.

