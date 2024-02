Wejdene révèle la vérité sur sa transformation physique, “j’ai pris 17 kilos”

En promotion de son nouvel EP de 9 titres intitulé “W“, Wejdene s’est confiée sans détour dans une interview sur les rumeurs de chirurgie esthétique, répondant ainsi à ses détracteurs.

Pour son retour musical, Wejdene a changé de style en se tournant vers le RnB. Un premier single “Terminer” et le clip “Le feu” ainsi que des featurings avec Monsieur Nov et Dadju illustrent cette nouvelle orientation. Avec ce projet, la jeune chanteuse de 19 ans tente de rebondir après l’échec commercial de l’album “Glow Up” et une longue absence musicale de près de deux ans, ponctuée par une participation controversée à la 11ème édition de l’émission Danse avec les stars. Invitée dans Bip Sonore, l’interprète d’Anissa a parlé ouvertement de son retrait du monde médiatique.

Wejdene répond aux rumeurs de chirurgie !

“J’ai fait Danse avec les stars, c’était une belle expérience, tu vois, mais j’en ai aussi beaucoup souffert émotionnellement. C’était très compliqué, j’étais la plus jeune du casting”, commence-t-elle à décrire. Elle poursuit ensuite sur sa mauvaise expérience dans le programme de TF1 et le burn-out qui en a découlé : “C’était beaucoup de public qui n’aimait pas ma personne […] On m’a fait passer pour une personne que je ne suis pas […] J’ai mal vécu cette expérience.”.

“J’ai fait une sorte de burn-out. Le travail m’avait atteint, c’était mélangé entre travail et émotions malsaines”, explique ensuite Wejdene avant de justifier sa coupure de plusieurs mois : “J’ai tout coupé pendant 6 mois. Je n’ai rien fait durant 6 mois […] Je voulais juste qu’on me laisse tranquille.”. Dans la suite de l’entretien, elle répond aux rumeurs de chirurgie esthétique et aux critiques sur son physique en s’exprimant sur la période difficile qu’elle a vécue : “Le physique, c’est un truc que tu ne peux pas changer. Ce que les gens ne savent pas, c’est que j’ai perdu un ami d’enfance. J’ai pris 17 kilos. Ça a été un choc émotionnel, j’ai pris 17 kilos. Entre-temps, j’ai remaigri. Entre-temps, j’ai été à la salle, donc je me suis plus musclée et tout.”.

Wejdene conclut sur les attaques des haineux sur le physique des femmes : “Je n’arrive pas à comprendre la facilité qu’on a à juger le physique d’une femme (…) Tu ne sais pas ce qu’on vit déjà (…) Ils se permettent de juger sans savoir la vie des gens.”.