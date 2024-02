Wejdene et Dadju, c’est fait

Après l’échec commercial de son second album “Glow Up” paru en 2022, Wejdene revient sur le devant de la scène avec un nouveau projet : un EP de 9 titres intitulé “W”.

Sur cet EP, la jeune chanteuse de 19 ans a convié deux invités : Monsieur Nov et Dadju. Wejdene espère ainsi passer un nouveau cap dans sa jeune carrière.

La connexion entre Wejdene et Dadju est validée !

Le projet sortira ce vendredi 9 février et sera accompagné du clip du single “Le Feu”, produit par Zeg P, Seezy, Manu Manu et Josman. Le premier extrait de l’EP se nomme “Terminer”. Dadju est présent en featuring sur la chanson “Comme Avant” et Monsieur Nov sur le titre “Ton love”.

Wejdene s’est confiée sur la préparation de cet EP : “C’est l’aboutissement d’années de travail, de sacrifice, de défaites et de bonheur.”. Elle a également révélé travailler avec une nouvelle équipe de production et avoir changé de style musical par rapport à ses débuts dans la musique. “J’espère qu’il vous plaira autant qu’il me plaît”, a-t-elle déclaré sur Instagram.

Tracklisting complet de l’album “W” de Wejdene :