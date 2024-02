Booba veut se venger de Demdem, qu'il accuse d'avoir fait bannir tous ses profils Instagram

Booba traite DemDem de pondeuse après sa nouvelle disparition d’Instagram !

“On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme Demdem“, balance Booba dans un couplet de son single “Dolce Camara“. Cette phrase vise la femme de Gims, Demdem, et fait référence à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux d’un snap assez ambiguë en compagnie de Dadju. Cette séquence a inspiré Kopp pour s’attaquer une nouvelle fois à son rival, mais sa compagne ne compte pas se laisser faire.

En effet, Booba a déjà été sanctionné à plusieurs reprises par Instagram, perdant ses comptes et des millions d’abonnés. Il avait révélé que Demdem et Magali Berdah avaient porté réclamation auprès du réseau social pour le sanctionner et le bannir définitivement de l’application. Le Duc a toutefois réussi à utiliser d’autres profils pour poursuivre ses activités, mais avec moins d’abonnés. Il a également essayé de récupérer ses anciens comptes par des recours devant la justice et le tribunal lui a donné gain de cause. Cependant, les dirigeants d’Instagram n’ont pas accepté de suivre l’avis de ce jugement. Pire encore pour l’auteur d’Ultra, ses nouveaux profils 92i.news et ifp92i viennent de disparaître, alors que les comptes LaPiraterie et OKLM ont déjà été clôturés il y a quelques mois. Un nouveau coup dur pour B2O.

La femme de Gims attaque le rival de son mari !

Booba accuse Demdem d’être encore à l’origine de cette sanction. Il a relayé un message affirmant : “Demdem plus puissante que Booba sur Insta ? D’après des sources privées, c’est Demdem qui serait à l’origine de l’énième suppression des comptes Instagram de Booba. (…) Et malgré le fait que le tribunal judiciaire de Marseille ait donné raison au Duc, celui-ci n’a jamais vu ses comptes lui être restitués”. L’ancien membre du groupe Lunatic ne compte pas en rester là et a confirmé l’information avec le commentaire : “Affaire à suivre. Plus puissante, la pondeuse“.

Instagram n’a pas communiqué sur les raisons de la suppression des deux comptes utilisés par B2O. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle affaire ne devrait pas arranger les relations tendues entre les deux ennemis jurés Booba et Gims.