Zola et Jorja Smith, c’est officialisé

Une connexion Zola et Jorja Smith, c’est fait, mais malheureusement, on n’entendra sans doute jamais cette collaboration inédite entre les deux artistes, au grand regret des fans.

La connexion entre Zola et Jorja Smith est validée mais ne sortira pas !

Les connexions entre les rappeurs français et les artistes internationaux se multiplient ces derniers mois, notamment avec les Britanniques. Des collaborations qui sont souvent une réussite, comme Tiakola avec Dave sur les singles “Meridian” et “Special”, Central Cee avec Freeze Corleone et plus récemment en compagnie de Ninho sur “Eurostar”, ou encore Aya Nakamura avec Stormzy pour le titre “Plus jamais”. Cette tendance a aussi attiré Zola, qui a tenté un featuring avec un artiste britannique de renom, Jorja Smith.

Toujours en promotion de son dernier album collaboratif avec Koba LaD, nommé “Frères ennemis“, Zola a tenté d’exporter sa musique en dehors de nos frontières avec une connexion européenne. En effet, en ce début de semaine, l’interprète d’“Amber” a posté une étonnante story sur ses réseaux sociaux en révélant avoir enregistré un morceau avec Jorja Smith. L’information aurait pu susciter un énorme engouement de la part de sa communauté pour découvrir ce featuring inédit, sauf que le rappeur français ne compte pas le dévoiler. Pire encore, il souhaite le jeter à la poubelle, comme l’indique sa publication. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi les deux artistes n’ont jamais communiqué sur cette connexion musicale.

Cela aurait été une grande première pour Jorja Smith, qui n’a encore jamais travaillé officiellement avec un rappeur français. Reste à espérer que Zola revienne sur sa décision et partage ce single avec le public sachant qu’il n’a donné aucune explication pour le moment sur ce choix de mettre de côté ce titre.