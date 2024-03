Dinor et Tootatis moqués pour leur union, ils auraient tout inventé

Dinor et Tootatis ont officialisé leur couple en annonçant la grossesse de l’influenceuse. Mais cette annonce a été accueillie avec scepticisme par les internautes, qui les accusent d’inventer tout cela pour faire le buzz.

Ce mercredi, la nouvelle publication Instagram de Dinor est devenue virale. Sans aucun commentaire, le rappeur a posté une photo en compagnie de Tootatis, sur laquelle ils apparaissent en couple et la jeune femme enceinte. L’information qu’ils attendent leur premier enfant s’est rapidement propagée sur la toile, mais les fans ne la croient pas du tout.

Dinor et Tootatis : couple officiel ou buzz ? Les internautes en rigolent !

Populaire sur les réseaux sociaux, Tootatis a réussi à faire grandir sa communauté de fans ces derniers mois. En cause : une polémique avec une autre influenceuse, des clashs contre ses sœurs et le fait d’avoir allaité un enfant qui n’est pas le sien. Cela lui a également permis d’augmenter le nombre de ses abonnés sur MYM et OnlyFans, des plateformes où le contenu est payant, ce qui lui permet de toucher une importante somme d’argent. Il y a quelques mois, dans un freestyle, Dinor l’avait déclarée sa femme sans donner plus de précisions sur leur relation.

Cette semaine, Dinor et Tootatis se sont affichés très proches sur plusieurs clichés. Tootatis apparait d’ailleurs avec le ventre arrondi, et la rumeur de sa grossesse a pris de l’ampleur ce jeudi, relayée par de nombreux médias. Mais il pourrait s’agir d’une stratégie pour faire parler d’eux : de nombreux internautes pensent que c’est un coup marketing et se sont lâchés contre les deux tourtereaux avec des commentaires très critiques. Certains laissent même entendre que le rappeur va en réalité dévoiler un nouveau morceau ce vendredi.

Dinor et Tootatis se sont d’ailleurs retrouvés dans le Top des tendances en France sur le réseau social Twitter après la publication de leur photo. “J’espère que c’est un prank hein”, “ptdr on voit littéralement que c’est pas un vrai ventre”, “Il avait le potentiel dans le foot, le rap et les femmes il a loupé les 3”, “C’est Fake, sur son insta y’a une autre photo où c’est elle qui envoie un message disant rdv vendredi 20h sur youtube. Et d’après les coms, elle s’est fait ramoner il y a 3 semaines à Dubaï et c’était pas Dinor.”, peut-on lire dans les réactions désabusées des internautes.