Mathieu Kassovitz veut frapper Saïd Taghmaoui, “je te mets mon poing dans ta gueule”

Il n’y a pas que des clashs dans le rap français, le cinéma français en est aussi témoin. Mathieu Kassovitz vient de défier Saïd Taghmaoui pour un combat dans une vidéo devenue virale, avant d’en rajouter une couche pour tenter de provoquer une réponse de l’acteur révélé au grand public pour son rôle de Saïd dans le film culte La Haine sorti en 1995.

Dans une série de vidéos, Mathieu Kassovitz s’en est pris à Saïd Taghmaoui. Ce dernier avait provoqué le réalisateur par le passé dans des interviews, comme en octobre 2021, où il déplore un manque de reconnaissance pour sa participation au film La Haine. “Je suis un des héros de ce film. J’ai participé à l’écriture, à la création et tu ne vas pas m’enlever ma part”, avait-il expliqué, confiant à l’époque ne pas avoir revu Kassovitz depuis 25 ans et critiquant vivement l’exploitation du long métrage en 4K.

Mathieu Kassovitz menace encore Saïd Taghmaoui

Mathieu Kassovitz a décidé de répliquer et propose un combat à Saïd Taghmaoui pour régler leurs comptes par une confrontation physique. “Si vous voulez rigoler et que vous aimez La Haine et toutes les histoires internes, restez connectés parce que ce message est pour Saïd Taghmaoui”, commence-t-il à déclarer dans une séquence avant de s’adresser directement à l’acteur français sans mâcher ses mots : “Mon petit Saïd, il y a un moment, il faut que tout ça, ça s’arrête. Je te vois (…), baver sur le film, baver sur le projet, baver sur tout.”.

“Ça fait 30 ans que tu vis sur ce film et que tu me craches dessus, tu racontes de la merde”, poursuit Mathieu Kassovitz avant d’annoncer ouvertement souhaiter régler leurs problèmes en face à face avec un combat de boxe dans le lieu de son choix au mois de septembre prochain pour lui “péter les dents”. Dans une autre séquence, le réalisateur français se filme en train de se brosser les dents et demande à Saïd ce qu’il se passe car il n’a pas réagi 24 heures après son défi, puis il promet de le ridiculiser devant tout le monde en poursuivant ses vidéos tous les jours : “soit je te mets mon poing dans ta gueule, soit je te mets mon pied dans ton c*l”.

Pour le moment, Saïd Taghmaoui n’a toujours pas donné suite aux propos de Mathieu Kassovitz.