Booba se moque de Koba LaD ! Il insulte sa fille et le menace : “Je vais te botter”

Booba lance un clash contre Koba LaD qui lui répond directement !

Un clash inattendu vient d’éclater sur Twitter entre Koba LaD et Booba ! L’auteur de “Nero Nemesis” est habitué à s’embrouiller avec d’autres rappeurs français et ne compte plus le nombre d’artistes avec qui il est en conflit, tels que Damso, Maes, La Fouine, Kaaris, Rohff, Vald ou encore Gims. Kopp vient encore de se faire un nouvel ennemi dans le rap game.

Comme souvent, Booba commente les sorties médiatiques des autres rappeurs et n’a pas manqué de réagir au défilé de Marine Serre à la Fashion Week de Paris pour présenter sa collection automne-hiver 2024-2025 de la marque, auquel ont assisté les rappeurs Koba LaD, Kaaris et Kalash Criminel dans le 12ème arrondissement de Paris. Le trio a fait la rencontre de Cédric Doumbé à quelques jours de son combat au sommet contre Baki prévu ce jeudi, et le style vestimentaire de Koba a interpelé le DUC, qui n’a pas validé le choix de sa tenue, en profitant de l’occasion pour le taquiner.

La tension monte entre les deux rappeurs, Koba passe aux menaces !

“Ça va, il n’a pas dit ‘croivez’“, commente Booba en réaction à la vidéo de Koba LaD à la Fashion Week. Questionné par un journaliste : “As-tu un conseil mode à nous donner ?”, Koba a répondu : “Croyez en vous ! C’est tout ce que j’ai à dire“, sans s’exprimer plus longuement, tout en étant vêtu d’une longue écharpe vert fluo. Cet accessoire a inspiré B2O pour rire du look du rappeur de 23 ans, avec notamment un montage qui le met en scène dans un costume du Télétubbies, Dipsy. La légende de la vidéo décrit, “On croyait qu’il était moins con qu’avant mais rien du tout”, relayée par un internaute sur le réseau social X.

Le message de Booba n’est pas passé inaperçu, “T’en as vio*é combien en 1 an ?“, a réagi Koba LaD, avant d’ajouter : “Ta fille la f*p, trou du c*l va“. “Ça montre bien la p’tite baltringue que t’es !“ a ensuite répliqué Kopp en réponse aux deux tweets que Koba a finalement supprimés. Koba a terminé l’échange en assurant que ce n’est pas lui qui a insulté la fille de Booba, avant de changer sa photo de profil et de déclarer qu’il va “botter” ce dernier, en le traitant de gamin.

Ça va déjà il a pas dit “croivez” 🙌🏾 https://t.co/6SKxLbM8hO pic.twitter.com/RSHSIcAGUs — Booba (@booba) March 4, 2024

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE840 (@kuntakinte.840)