Baki refusait le combat selon Cédric Doumbé, “j’ai été meilleur”

Une semaine après le triomphe de Baki, Cédric Doumbé n’a toujours pas vraiment digéré sa première défaite en MMA. Il a d’ailleurs fait appel de la décision de l’arbitre de mettre fin à leur combat au troisième round et de proclamer son rival vainqueur par TKO.

Invité dans l’émission The MMA Hour, Doumbé est revenu sur cet affrontement en assurant que son adversaire esquivait le combat dans la cage.

Les rumeurs d’une revanche prochaine entre Cédric Doumbé et Baki sont toujours d’actualité. La PFL vient même d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’ils allaient “remettre ça”, en publiant des photos du duel entre les deux combattants français de MMA.

Le préparateur physique de Baïssangour Chamsoudinov a également évoqué la possibilité d’un “re-match” en début de semaine, précisant que cela coûterait très cher au PFL. Il souhaite en effet au minimum un chèque de 500 000 euros pour accepter de revenir face à Doumbé dans la cage.

En attendant des informations plus concrètes sur un second combat, Cédric Doumbé s’est confié sur celui de la semaine passée et déplore l’attitude de son adversaire, qu’il accuse d’avoir tenté d’éviter le duel.

“Durant la première reprise, j’ai juste observé”, a-t-il déclaré dans l’émission The MMA Hour lors de son entretien avec Ariel Helwani. “J’ai vu son gameplan, qui consistait à ne pas du tout boxer, mais à courir. Il fuyait le combat.”.

Doumbé explique que, selon son ressenti, Baki ne souhaitait pas se battre afin d’éviter un KO : “Il n’avait pas envie de se battre, car il savait que je frappais fort et que je pouvais le mettre KO“. “Lui se contentait d’attendre le moment le plus opportun pour m’amener au sol”, raconte ensuite l’ex-champion de kickboxing sur la stratégie de son adversaire. Il conclut en affirmant avoir été le meilleur à partir du second round : “Il a fait du bon travail durant quelques minutes. Après cela, j’ai compris. Au 2ème round, j’ai été meilleur. Et au 3ème, j’étais encore mieux”.

Selon Cédric Doumbé, il aurait pu vaincre Baki à partir de ce fameux 3ème round décisif qui a malheureusement tourné court à cause d’une écharde dans son doigt de pied. L’arbitre a alors arrêté le combat et proclamé Baïssangour Chamsoudinov vainqueur, au grand désespoir du combattant franco-camerounais, bien décidé désormais à obtenir une revanche lors de laquelle il n’aura pas le droit de se rater.