Le rappeur Dadinho tacle son ex Camille Froment, “t’es obligée de te pr….”

Le rappeur Dadinho, connu dans la presse people pour sa relation passée avec Camille Froment, vient de répondre aux propos de cette dernière dans sa récente interview accordée à Sam Zirah, au cours de laquelle elle a fait des révélations sur leur ancien couple.

C’est à la fin de l’année 2021 que Dadinho et Camille Froment ont fait parler d’eux dans les médias suite à une affaire de violences conjugales, suite à laquelle le rappeur s’est retrouvé en prison. Après cette affaire, le couple s’est aujourd’hui séparé, mais ils tentent tous les deux de rester en bons termes pour le bien de leur fille. Invitée dans le programme de Sam Zirah, la jeune femme est revenue sur sa vie commune avec Dadinho en déplorant son infidélité lors de leur relation et a décrit les difficultés de leur dernière tentative de réconciliation avant leur rupture définitive.

Dadinho refuse que Camille Froment parle de leur relation !

“Je ne pouvais pas lui dire que j’avais honte de l’afficher et de me faire critiquer” explique Camille Froment sur le fait de ne plus afficher Dadinho sur ses réseaux les dernières années de leur union, ce qu’il n’a pas apprécié. “Quand je le mettais, je me prenais une rafale de commentaires” décrit-elle sur les critiques des internautes à son encontre puis elle poursuit, “Je ne voulais plus ni trop le montrer sur les réseaux ni dans Mamans & célèbres. (…) À un moment donné, tu te rends compte que vous n’êtes plus faits pour être ensemble, ça ne peut pas durer”.

Les propos de Camille Froment ne sont pas passés inaperçus, Dadinho a répliqué pour demander à son ex d’arrêter de parler de lui : “Je te dis d’arrêter de parler de moi, de me laisser tranquille, tu ne veux pas de souci. Ça fait un mois que tu me prives de ma fille, tu leur dis ça et j’en passe à ce soir”. “Tu n’as pas de buzz, tu es éteinte. Tu es obligée de te prostituer pour vivre” ajoute ensuite l’artiste marseillais avant de conclure, “Ta meilleure solution, c’est de parler de moi, mentir de A à Z. J’ai la rage, toi, je coupe le ramadan moi aussi, je vais faire comme toi, mais juste la vérité et rien que la vérité en image aussi”.

Dadinho a précisé être prêt à divulguer des informations compromettantes sur Camille Froment et demande à ses proches de s’éloigner d’elle.