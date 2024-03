Francis Ngannou choqué d’avoir subi son premier KO

Francis Ngannou a exprimé sa surprise d’avoir subi son premier KO de sa carrière face à Anthony Joshua. Une déconvenue sur laquelle le Camerounais est revenu pour décrire son ressenti après avoir été mis au tapis par le Britannique. Cette deuxième défaite en deux combats de boxe ne le décourage toutefois pas pour poursuivre l’aventure dans cette discipline.

Francis Ngannou exprime sa surprise d’avoir pris un KO !

En 20 combats de MMA, Francis Ngannou n’a jamais connu de KO. Il a remporté 17 victoires, et ses 3 défaites sont survenues sur décision unanime des juges. Depuis son triomphe contre Ciryl Gane au mois de janvier 2022 pour remporter le titre des poids lourds de l’UFC, “The Predator” n’est plus monté dans l’octogone. Il a rejoint le PFL et a décidé de se lancer dans la boxe. Mike Tyson l’a notamment aidé pour son premier duel, perdu face à Tyson Fury. Lors de ce combat, il a réalisé une belle performance et dépassé les attentes des spécialistes avant d’accepter d’affronter Anthony Joshua, mais avec moins de réussite.

En effet, face à Anthony Joshua, Francis Ngannou était dépassé par son adversaire. Il a été battu par KO en seulement deux rounds. Il ne s’attendait pas à subir un tel KO sur le ring, alors que cela ne lui était jamais arrivé dans toute sa carrière, comme il l’a confié au média La Sueur. “Même la première fois, j’étais surpris, genre, je ne peux pas tomber à cause de ce coup. Le coup était dur, mais je ne pense pas qu’il m’aurait fait tomber en temps normal”, a décrit l’ancien champion de l’UFC, étonné de devoir encaisser de telles frappes de son adversaire. Il précise que cela va l’aider pour la suite et ses prochains combats : “C’est une défaite étrange, quelque chose que je ne voudrais pas vivre. Mais je pense que ce n’est une défaite que si je n’apprends pas de cette expérience”.

Après cette déclaration, Francis Ngannou semble donc toujours aussi déterminé à continuer son expérience dans la boxe. Il devrait programmer un troisième combat dans les mois à venir.

À découvrir également : Joshua peut battre Ngannou en MMA, selon cet ancien champion de l’UFC