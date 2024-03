Booba veut envoyer en prison AD Laurent, soupçonné de viols aggravés

Dans la guerre contre les influenceurs, Booba jubile des révélations compromettantes contre AD Laurent et souhaite qu’il termine en prison comme Jolve94 actuellement incarcéré pour des faits similaires.

Parmi les nombreux “influvoleurs” que Booba attaque depuis plusieurs mois, AD Laurent s’est déjà attiré les foudres du rappeur, notamment au mois d’août dernier suite à une altercation dans une discothèque avec Ahmed Thai et Yomi Denzel. Le candidat de télé-réalité vient une fois de plus de faire l’actualité ce mercredi en raison d’une plainte pour viols déposée à son encontre, et B2O n’a pas manqué de réagir à ce scandale pour l’enfoncer.

« C’est pas fini…», Booba réagit aux accusations contre AD Laurent

Les médias Actu.fr et Le Parisien ont révélé qu’Adrien Laurent est accusé par une femme de viols. Elle a déposé une plainte ce mercredi pour viols aggravés, les faits seraient survenus au mois d’avril 2018. La victime, une jeune Française, décrit avoir rencontré l’influenceur dans une boîte de nuit en Australie puis avoir passé quelques jours avec lui. Ce dernier l’aurait forcée à avoir un rapport sans protection avant de lui imposer une fellation.

Pour le moment, AD Laurent n’a pas fait de commentaire sur cette affaire. La plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre X ce 20 mars 2024, comme le précise Le Parisien. La plaignante souhaite rester anonyme et a pu décrire des faits très précis, confirmés par des témoins ainsi que des preuves médicales.

Booba s’est empressé de relayer un article de BFM sur cette affaire, avec des vidéos compromettantes de l’influenceur, ainsi que la légende “influvioleurs adlaurent” et “Voilà, c’était qu’une question de temps et ce n’est pas fini… Il va rejoindre son gars Jviole94, Monsieur le basketteur de Levallois”, en référence à l’affaire récente d’un autre influenceur nommé Jolve94. Celui-ci est accusé par deux jeunes femmes de viol, et le jeune homme a été placé en détention au mois de janvier mais clame son innocence.