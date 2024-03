50 Cent se moque de Jay-Z en réaction au scandale Diddy

Après l’affaire Diddy, Jay-Z va-t-il aussi tomber selon vous ? C’est en tout cas ce que 50 Cent semble insinuer. Selon lui, le mari de Beyoncé aurait un lien avec le réseau de Puff Daddy et il s’est amusé à se moquer d’eux.

Sean Combs s’est déjà attiré les moqueries de 50 Cent à plusieurs reprises ces derniers mois, et cette fois-ci, il s’en prend aussi à Jay-Z. Comme souvent, Fifty a commenté à sa manière l’actualité de Diddy pour en rajouter une couche. Puff Daddy a vu ses propriétés de Los Angeles ainsi que de Miami être perquisitionnées par le FBI. L’affaire a bien évidemment fait le bonheur de l’interprète de In da Club.

50 Cent s’acharne sur Diddy et Jay-Z après les perquisitions du FBI !

Sur les images dévoilées par les médias américains, la police a investi en force les deux maisons. Justin et King Combs, les deux fils du rappeur, ont été menottés avant d’être relâchés. Diddy, sous le coup de nombreuses plaintes pour agressions sexuelles, est aussi soupçonné d’être impliqué dans un vaste réseau de trafic se*uel. C’est pourquoi les forces de l’ordre ont mené des investigations. Même si pour le moment, il est un homme libre et aucune contrainte ne lui a été imposée.

Alors que des rumeurs ont annoncé que Diddy aurait pris la fuite dans son jet privé, il n’a pas quitté les États-Unis et clame toujours son innocence face à toutes les allégations contre sa personne et ses supposés méfaits. Les malheurs de Puff Daddy n’ont pas manqué de faire rire 50 Cent. Sur son compte Instagram suivi par 31 millions de personnes, il a enchaîné les publications : “Cette merde… devient bien réelle. Les fédéraux dans les propriétés, mince, ils ont mis les menottes aux enfants”, a-t-il commencé à commenter face à la vidéo de Justin et King Combs avec les menottes aux poignets.

“Maintenant, ce n’est plus ‘Diddy l’a fait’. C’est ‘Diddy est cuit’. Ils n’interviennent pas comme ça s’ils n’ont pas un dossier”, ajoute 50 Cent dans une autre publication avant de tourner en ridicule Jay-Z qui pourrait être entraîné dans les polémiques de Diddy. Fifty s’est en effet amusé à lancer un faux avis de recherche pour Jay-Z sur une bouteille en carton de lait. Il a réalisé un montage photo du visage de Shawn Corey Carter à la place de celui d’un enfant disparu et a ajouté la légende “Vous avez vu Jay quelque part ? Puff dit que le ninja ne répond pas à son téléphone. MDR”.

50 Cent a aussi posté une photo de Jay-Z pour déclarer avec humour qu’il aurait été vu pour la dernière fois en train de saluer le jet de Puff Daddy avant d’annoncer la sortie d’un documentaire sur ce dernier avec le message : « Ça va battre des records quand ça va sortir ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 50 Cent (@50cent)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 50 Cent (@50cent)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 50 Cent (@50cent)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 50 Cent (@50cent)