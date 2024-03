Marion Maréchal dézingue Aya Nakamura dans TPMP : “vulgaire, elle ne chante pas français”

Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024 ! Qu’en pense Marion Maréchal Le Pen ? La politicienne s’est exprimée sur la question dans TPMP, invitée à l’émission de ce vendredi 15 mars 2024 par Cyril Hanouna. Sans pitié, elle en a remis une couche en taclant la chanteuse en direct à la télévision.

En direct chez Hanouna, Marion Maréchal critique encore Aya Nakamura !

Après l’avoir vivement critiquée dans une première prise de parole cette semaine, Marion Maréchal vient encore de s’attaquer à Aya Nakamura en direct à Touche Pas Mon Poste. Interrogée par Cyril Hanouna sur ses précédents propos en réaction à la probable participation de la chanteuse française aux Jeux Olympiques suite à une proposition d’Emmanuel Macron, l’interprète de DNK se retrouve malgré elle en pleine polémique depuis cette annonce. Des commentaires racistes ont été proférés, mais heureusement également des milliers de messages de soutien, notamment de la part des rappeurs français.

En direct sur C8, la femme politique a réaffirmé sa position : Aya Nakamura “ne chante pas en français” et ne représente donc pas la France. Elle précise cependant ne rien avoir personnellement contre elle. Marion Maréchal ne valide pas le choix du président de la République pour les JO et déclare : “Je n’ai rien contre Aya, elle chante ce qu’elle veut et l’écoute qui veut. Mon sujet, c’est le choix politique du président de la République. Je dénonce ce choix. C’est pour ça que j’ai réagi”.

Marion Maréchal a ensuite réitéré ses critiques à l’égard d’Aya Nakamura. Elle juge les paroles des chansons de l’artiste vulgaires et à l’opposé de l’image culturelle de la France. “C’est une chanteuse qui ne chante pas en français. Elle chante majoritairement en anglais, en verlan et avec des influences africaines.”, commente la politicienne avant de conclure, “Elle est aussi dans un registre un peu vulgaire, c’est le moins que l’on puisse dire (…) Ce n’est pas représentatif de la culture française”.