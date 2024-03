Cyril Hanouna s’acharne sur Aya Nakamura, “Elle ne me fait pas peur”

Cyril Hanouna, l’animateur de C8, a réagi à la validation par les héritières d’Edith Piaf de la reprise d’un titre par Aya Nakamura à l’occasion de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris.

Depuis leur échange tendu sur Twitter, la tension est palpable entre Aya Nakamura et Cyril Hanouna. La chanteuse vient d’annoncer la sortie de son nouveau single intitulé “Doggy“. La mise en ligne du morceau sur les plateformes de streaming s’est accompagnée de son clip sur YouTube. En parallèle de l’annonce de la parution de ce titre, elle a également appris cette semaine que les héritières d’Edith Piaf, en charge des droits d’auteurs de ses morceaux, soutiennent l’interprète de “DjaDja” pour qu’elle se produise aux Jeux Olympiques et y fasse une reprise à sa façon du classique “L’Hymne à l’amour”.

Nouvelle charge de Cyril Hanouna contre Aya Nakamura dans TPMP

Cyril Hanouna s’est encore exprimé sur le sujet pour provoquer la chanteuse et faire une mise au point très claire sur leur différend. Il a précisé ne pas être contre elle, mais ne pas avoir apprécié son tacle sur les réseaux qui a causé un quiproquo entre eux. “Il y a plein de gens qui pensent qu’on est contre Aya Nakamura, on n’est pas contre elle, on l’a même défendue ici, c’est juste qu’elle a mal compris et qu’elle a commencé à m’attaquer sur Twitter”, a expliqué Baba dans TPMP.

“Vous me connaissez, quand on m’attaque, Aya Nakamura ne me fait pas peur. Elle a voulu m’attaquer, je lui ai répondu. Je l’aimais beaucoup, maintenant, je ne l’aime plus, je n’en ai plus rien à foutre.”, s’exclame ensuite Hanouna qui a changé d’opinion sur Aya Nakamura depuis leur échange sur Twitter. Il s’en prend encore à elle en validant toutefois sa présence aux JO en rappelant avoir été le premier à la mettre en avant.

“Elle a essayé de faire un coup d’éclat en s’attaquant à moi… Alors Aya, je t’explique, tu peux mettre un coup de pression à qui tu veux, mais moi non, ce n’est pas Aya Nakamura qui va me mettre un coup de pression.”, ajoute l’animateur de TPMP avant de conclure en faisant l’éloge du DJ David Guetta qui, selon lui, vend plus qu’elle : “Tu vas chanter aux Jeux Olympiques ce que tu veux […] En plus, tout le monde fait une erreur, l’artiste français qui vend le plus dans le monde, c’est David Guetta.”.

Article en lien : Booba refuse de défendre Aya Nakamura et révèle pourquoi