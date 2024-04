Bianca Censori ne porte presque rien dans sa sortie osée avec Kanye West

Kanye West et sa femme Bianca Censori sont sortis hier soir, toujours en mode innovation pour la tenue de cette dernière, ouvertement indécente et, comme souvent, très légèrement vêtue.

Comme l’a décrit le média TMZ en révélant les dernières images de Bianca Censori en compagnie de son mari Kanye West, la jeune femme semble s’être inspirée d’un ancien épisode de la série “Seinfeld” pour son nouveau choix vestimentaire. En effet, dans un des épisodes du programme télévisé, un personnage ne portait aucun haut, uniquement un soutien-gorge, tout en faisant sensation auprès des autres protagonistes. L’épouse de Ye, toujours en petite tenue lors de ses apparitions en public, a opté pour un style similaire, avec un soutien-gorge en dentelle et un collant transparent.

Bianca Censori apparait toujours avec Kanye West dans un accoutrement indécent !

C’est à l’occasion d’un dîner à Los Angeles ce mercredi soir que le couple a été aperçu au restaurant français Gigi’s. Ye et Bianca Censori ne se sont pas éternisés sur place. Les paparazzis n’ont pas manqué de les photographier à la sortie de l’établissement, en train de quitter les lieux dans leur véhicule. Comme lors de ses précédentes apparitions, Bianca a fait dans l’extravagance, avec encore un accoutrement étonnant, laissant apparaître ses courbes tout en prenant soin de cacher ses parties intimes à l’aide de son sac à main. Aux côtés de son mari, vêtu comme à son habitude d’un pantalon très large et d’un sweat à capuche, tout en noir, elle a attiré tous les regards.

Malgré les critiques et les remarques sur son style vestimentaire, Bianca Censori ne semble pas du tout affectée par les commentaires sur le sujet. Elle ne ralentit pas le rythme des tenues audacieuses et innove à chaque sortie, n’hésitant pas à s’afficher en se promenant dans la rue.