Kanye West s’affiche à Paris avec Bianca Censori nue dans un legging transparent

Décidément, Bianca Censori ne manque pas une occasion d’attirer l’attention des photographes aux côtés de Kanye West. Lors de leurs sorties dans les rues parisiennes, elle arbore souvent des tenues déconcertantes qui laissent entrevoir, comme souvent, ses parties les plus intimes.

Après la séance d’écoute de son dernier album à l’Accor Arena, Kanye West profite de la capitale française pour prendre du bon temps. En compagnie de sa femme, il fait les boutiques de luxe et participe à des défilés de la Fashion Week. Lors de ces sorties, Ye est toujours entouré de sa compagne. Le dernier look de Bianca Censori a encore choqué tout le monde. Comme souvent, c’est très explicite. La jeune femme n’a aucune pudeur, confirmant les propos de son mari tenus en 2024 : “l’année sans pantalon”…

En effet, Bianca Censori est apparue fidèle à elle-même : sans aucun sous-vêtement. Un style très osé qu’elle a pris l’habitude d’assumer lors de toutes ses sorties. Pour aller encore plus loin cette fois-ci, la jeune femme a opté pour un legging très transparent. Sur les images captées par les paparazzi, la femme de Ye ne semble aucunement gênée par ce look provocateur. Elle ne fait aucun effort pour cacher ses fesses ou son entre-jambe. Tout était visible dès sa descente du SUV qui a transporté le couple. Entourée de sa sécurité, elle marche ensuite en public dans cet accoutrement. Pour ne pas attraper froid, l’architecte de Yeezy portait tout de même un court manteau de fourrure.

Kanye West et Bianca Censori ont profité de cette escapade pour dîner au restaurant Ferdi après avoir fait un passage dans la boutique Fendi de Paris. Dernièrement, l’épouse du rappeur américain a également fait sensation à un défilé de la Fashion Week avec une autre tenue très osée : une combinaison ouverte sur les côtés laissant apparaitre qu’elle ne portait, une fois de plus, aucun sous-vêtement. Elle est toutefois apparue davantage habillée en compagnie de North. D’après le DailyMail, le rappeur américain lui aurait demandé de se “couvrir” davantage en compagnie de ses enfants. “Kim a demandé à Kanye de ne jamais laisser Bianca s’habiller comme ça en présence de leurs enfants. Elle est vraiment surprise que Kanye laisse sa femme sortir de la maison ainsi.”, a confié une source proche du couple au média britannique.

If this was you or me walking around town showing off all our bits like Bianca Censori does, then we would be arrested for indecency, I don’t understand why she isn’t. And Kanye holding his willy like a five year old. pic.twitter.com/xZd8LA8AaS

— Queein (@QueeinJ) February 28, 2024