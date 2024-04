Ce changement radical de Benoît Saint Denis pour revenir plus fort

Après sa défaite contre Dustin Poirier, subissant le premier KO de sa carrière, Benoît Saint Denis va tout faire pour apprendre de cet échec afin de revenir encore plus fort pour son prochain combat à l’UFC. Comme il l’a déjà confié, le combattant français de MMA va devoir progresser dans sa préparation à un tel événement en améliorant certaines choses.

Pour ne plus connaître ce type de déconvenue, Benoît Saint Denis a déjà identifié ce qu’il doit changer dans son approche d’un combat. Il veut revenir encore plus fort dans la cage pour affronter les meilleurs combattants de l’UFC. Même s’il a été récompensé par la célèbre ligue américaine de MMA dirigée par Dana White avec l’honneur d’être élu “combat du mois” pour mars avec sa défaite contre Poirier, BSD ne compte pas revivre un autre KO dans l’octogone et va tout mettre en œuvre pour éviter que cela se reproduise.

Benoît Saint Denis a tiré des leçons de cet échec et va ajuster sa préparation à un combat. Il surveillera attentivement son poids de forme durant toute l’année avec un régime plus strict qu’auparavant. C’est une confidence qu’il a révélée dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube. “En rentrant, on a fait le bilan de ce qui a été et ce qui n’a pas été. Dans ce qui n’a pas été, il y a le poids, et c’était en grande partie dû à moi, car je ne suivais pas de diète.”, a-t-il expliqué après son retour en France.

“God of War” explique avoir déjà recherché des professionnels dans ce domaine dans le but de l’accompagner et le guider dans cette démarche de suivre un régime alimentaire adapté tout au long de l’année pour rectifier ce qui ne va pas : “J’ai contacté des professionnels pour m’accompagner dessus. C’était aussi la faute d’une prise de masse musculaire. Je n’ai pas réussi à gérer comme il fallait. Ce sont des choses à ajuster, c’est le début de mon aventure. On va corriger tout ça.”.