Pourquoi Conor McGregor a failli démolir Diddy ?

Le jour où Conor McGregor voulait frapper Diddy ! Depuis plusieurs mois, Puff Daddy se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire sombre et préoccupante. Les accusations de viols et d’agressions se*uelles portées à son encontre par son ex-compagne Cassie ont ouvert la boîte de Pandore, incitant d’autres victimes présumées à briser le silence et porter plainte à leur tour.

Le mois dernier, plusieurs propriétés de Diddy ont fait l’objet de perquisitions, témoignant de la gravité des accusations pesant sur lui. Malgré ce contexte lourd, certaines personnalités, comme Akon, continuent de lui témoigner leur soutien, convaincus de son innocence et persuadés que la vérité finira par éclater. Cette affaire a fait ressortir l’anecdote du rapprochement entre Conor McGregor, un ancien fêtard qui a côtoyé Puff Daddy à une certaine époque.

La suite après la publicité

Loin de la scène musicale et des affaires judiciaires, Conor McGregor s’apprête à faire son grand retour dans l’octogone après une longue convalescence. Le combattant irlandais, également connu pour son côté fêtard, a côtoyé de nombreuses célébrités au cours de sa carrière. En 2019, bien avant les accusations qui pèsent sur Puff Daddy, le combattant de l’UFC avait été photographié devant le manoir du rappeur américain. Interrogé sur ce cliché lors d’une émission télévisée, McGregor avait taclé Diddy, le décrivant comme une personne peu accessible et peu sympathique essayant d’éviter de lui serrer la main lors de leur rencontre à l’occasion de football universitaire de UCLA à Los Angeles puis refusant de prendre la pose pour une photo ensemble, l’irlandais a confié avoir eu envie de « mettre une gauche dans le menton » au rappeur avant de conclure que ce dernier était « tout en bas de la liste des gens » qu’il souhaitait croiser.

Au vu des événements récents, Conor McGregor peut sans doute se féliciter de ne pas avoir été photographié plus chaleureusement aux côtés de Diddy. Cette ancienne rencontre fortuite prend une dimension particulière dans le contexte actuel, soulignant la prudence nécessaire face aux personnalités publiques. En attendant, McGregor se prépare pour son grand retour dans l’arène du MMA, tandis que Sean Combs doit faire face à la justice et aux accusations qui pèsent sur lui.

Conor McGregor wanted to beat up Diddy in 2014 after meeting him for the first time 😭 pic.twitter.com/KNJq9Ygo6W

— OOC MMA (@oocmma) April 17, 2024