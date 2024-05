Niska accusé par Booba de l’avoir utilisé pour cacher les violences contre Aya Nakamura

Booba ne ménage pas ses critiques envers ses anciens complices du rap français. Après avoir taclé Ninho, il y a quelques jours, c’est au tour de Niska de subir les foudres du Duc qui revient sur leur collaboration passée en assurant avoir été dupé.

Booba accuse Niska de l’avoir trompé en dissimulant les violences contre Aya Nakamura !

Dans une série de messages virulents, Booba accuse Niska de l’avoir “utilisé” pour étouffer l’affaire judiciaire de l’opposant à d’Aya Nakamura, c’est en lui proposant un featuring sur le titre “Médicament” que cela a eu lieu. Le Duc fait référence aux accusations de violences conjugales qui pèsent sur Niska envers son ex-compagne, cette dernière avait révélé des photos de blessures subies à l’époque de la révélation des faits.

“Toi aussi tu fais l’autruche depuis un bon moment Niska. Il m’a utilisé en me proposant le feat “Médicament” pour étouffer l’affaire grâce à ce gros hit. À l’époque, je n’étais pas au courant des faits et de qui était réellement Stanislas.”, décrit Booba sur Twitter sur ce scandale en révélant une vidéo explicative de cette affaire incriminant Niska. B2O ne s’arrête pas là et s’en prend également à Ninho, critiquant son choix de collaborer avec Niska pour un album commun. Il qualifie les deux rappeurs de “pas des z’hommes” et semble les juger sur leur moralité suite aux accusations portées contre l’interprète du tube Réseaux.

Les accusations de Booba font resurgir les violences présumées subies par Aya Nakamura de la part de Niska. En 2020, la chanteuse avait porté plainte contre son ancien compagnon, avant de se rétracter par la suite. Kopp s’est toujours montré virulent face aux violences faites aux femmes, n’a pas manqué de partager une Une de journal relatant l’affaire Aya dans son tweet, soulignant ainsi son indignation.