Booba repart au clash avec Maes et Sadek

Le Duc s’en prend à tout le monde

Après s’être violemment attaqué à Maes, Booba ne cesse de monter la pression. Cette fois, il s’en prend à Sadek et Niska, les accusant de divers méfaits. Ce dernier, préférant ne pas répondre, a laissé passer les attaques. En revanche, Dek-Sa a riposté avec la même arme que B2O : la délation et les insinuations.

Booba s’acharne sur les places de Maes

Booba s’est moqué des difficultés de Maes à vendre des places pour son concert à l’Accor Arena. Le Duc semble avoir trouvé un filon avec cette vanne et ne compte pas s’arrêter de sitôt. Bien que la véracité de ses propos soit discutable, il faut reconnaitre que Kopp a le sens de l’humour et a bien compris qu’il tenait une bonne pique.

Ninho dans la ligne de mire

Profitant de la collaboration récente entre Maes et Ninho, Booba a également inclus ce dernier dans ses attaques. Une nouvelle provocation gratuite de la part du Duc.

Attaque virulente contre Niska

Dans une vidéo, Booba a remis en question les liens de Niska avec ses enfants et ses baby mama. Le ton, beaucoup plus agressif que dans ses précédentes attaques, a marqué une nouvelle escalade dans le conflit.

Sadek ne se laisse pas faire

Booba n’a pas épargné Sadek non plus, l’accusant de divers méfaits. Ce dernier a immédiatement répliqué avec les mêmes “arguments” que le Duc, alimentant encore plus la tension. Une chose est sûre : Booba est déterminé à faire tomber ses ennemis. Découvrez ci-dessous les différentes interactions entre les rappeurs cités sur Twitter.