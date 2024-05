Maes solde les places de son Bercy, “Y’a tellement personne, il fait des réductions”

Maes traverse une période compliquée. Après un report de son concert à l’Accor Arena en raison de démêlés judiciaires, le rappeur peine à vendre des places pour son show prévu en décembre prochain. Face à un nombre de billets invendus conséquent, des réductions importantes sont proposées, allant jusqu’à -31%.

Maes moqué pour ses places à prix réduits !

Si son ascension a été fulgurante, avec des succès comme “Madrina“, “Blanche”, “Distant” et plus récemment “Fetty Wap” ainsi des nombreuses certifications, Maes a essuyé quelques déceptions ces derniers temps. Un clash avec Booba et des accusations de séquestration et d’agression par l’influenceur Aqababe ont fragilisé davantage la position du rappeur Sevranais. Un mandat d’arrêt émis par la justice française l’a contraint à fuir en Dubaï, reportant son concert à l’Accor Arena initialement prévu en février 2024.

Pour tenter de renverser de remplir cette salle de Paris-Bercy pour sa première dans ce lieu mythique, des promotions importantes sont proposées sur les billets. Ceux en catégorie 1 affichent un prix de 34 euros contre 49 euros auparavant, ceux en fosse sont descendus 45 à 31 euros en catégorie 2 à seulement 24 euros contre 35 euros initialement. Cette stratégie de “soldes désespérées” n’a pas manqué de faire réagir les internautes. Certains se sont moqués de Maes sur les réseaux, partageant des captures d’écran des prix réduits. “J’ai jamais vu des places de Bercy à 24 euros mdrr”, s’en est amusé Booba sur Instagram avant d’en remettre une couche sur Twitter avec le message “Maes, même ton slip, tu le remplis pas kidnappeur d’influenceurs” et les captures d’écran d’un article sur le sujet.

Booba rigole des malheurs de son rival !

“Ça fait vraiment de la peine pour Maes mdr Arriver à un stade où tu mets en promo des places pour ton Bercy parce que ça ne se vend pas”, “Il est vraiment trop finito aucune peine, il a voulu faire l’homme, il finit seul”, “J’ai jamais vu des places de Bercy à 24 €”, ou encore “Y’a tellement personne qui veut y aller qu’il a fait des réductions”, peut-on lire dans les moqueries des internautes contre Maes.

“On est en 2024 t’as bientot 50 ans et tu payes encore pour faire des faux articles et n’oublie pas que ton premier Bercy tu l’as fait à 35 ans en 2011… j’suis en avance” a répondu l’auteur d’Omerta au tweet de Booba en accusant l’article relayé par ce dernier d’être une fake news. Reste à voir si ces promotions suffiront à remplir l’Accor Arena le 19 décembre prochain.

