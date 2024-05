Niska a tabassé Aya Nakamura, Booba révéle les vérités à Sadek

Booba ne cesse de faire parler de lui sur Twitter ces derniers jours. Après une nouvelle altercation avec Maes, c’est au tour de Sadek et Niska de subir les foudres du Duc. B2O ressort l’affaire de violences conjugales impliquant Aya Nakamura et en profite pour faire la promotion de son nouveau projet autobiographique.

Cette semaine, Booba a publié un tweet cinglant, accusant Niska de l’avoir trahi à l’époque de leur collaboration sur le single “Médicament” en 2019. Un titre à succès cumulant plus de 100 millions de vues sur YouTube et 117 millions de streams sur Spotify. Selon Booba, Niska lui aurait caché la vérité concernant les violences infligées par Niska à son ex-compagne Aya Nakamura. Le succès de leur morceau aurait permis d’étouffer le scandale. Booba a enfoncé le clou en réponse à des messages de Sadek, le ton montant d’un cran.

Alors que Booba vient d’annoncer la sortie d’un documentaire retraçant son parcours dans la musique intitulé “Lunatic”, Sadek a réagi à ses attaques. “Comment tu fais pour être aussi bien renseigné sur ça, et pas savoir quand Niska tape Aya ? T’as mémoire bien sélective mon champion” et “Elie pas beau lui ? Il nous fait la street, c’est sa daronne, l’avocate qui a financé son label de rap musique”, a-t-il lancé.

Booba a riposté : “Sadek, je vois que tu es au courant aussi que Niska a tabassé Aya Nakamuraa et c’est bien regrettable. Ma mère n’est pas avocate, tu découvriras toute la vérité dans mon documentaire qui s’appelle “LUNATIC”. Toi et beaucoup d’autres vont avoir l’air bien bêtes…”. “Super, j’ai hâte de voir comment tu expliqueras cette punchline après la mort de ton ‘meilleur ami’, ‘J’ai jamais été suicidaire, même avec rien le frigidaire’. Je suis un grand fan de toutes tes pirouettes. C’est plus Lunatic, c’est schizophrène” a ensuite répliqué Sadek.

“Évidemment que tu vas regarder. Tu verras ce que c’est une vraie carrière en indépendant à la sueur de notre front. Tout ce qu’on a réussi à accomplir et que tu n’accompliras jamais. Un franco-Sénégalais et un Marocain seuls contre tout un système.”, a ajouté B2O pour conclure cet échange.

Pour l’heure, Niska et Aya Nakamura n’ont fait aucun commentaire sur les accusations de Booba concernant cette affaire.

