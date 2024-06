Booba dézingue Théodort et les Youtubeurs rappeurs

Booba critique le passage de Théodort de Youtubeur à rappeur, notamment en partageant un ancien freestyle et en le moquant. L’artiste exilé à Miami a déjà exprimé par le passé son agacement contre les vidéastes français qui se lancent dans la musique lors des sorties des albums de Mister V et Squeezie.

Booba s’attaque à Théodort sur sa légitimité à faire du rap !

Théodort, connu pour ses vidéos humoristiques sur Youtube depuis plus de 10 ans, a récemment sorti son premier album de rap, “IMAD”. Ce changement de carrière n’a pas plu à Booba, qui l’a critiqué à plusieurs reprises sur ses réseaux sociaux. B2O a notamment partagé un ancien freestyle du Youtubeur sur son compte X, en le qualifiant de “gang” mais ajoutant ironiquement : “Et lui on comprend pourquoi il a fait retirer toutes ses vidéos youtube. Cela dit c’est plutôt gang comme son !” tout en le mentionnant pour susciter une réaction du jeune homme âgé de 21 ans.

Le rappeur originaire du 92 a également taclé Théodort pour son interview avec Mehdi Maïzi, le comparant à Mister V et affirmant qu’il sera “bientôt de retour sur Youtube comme Yvick (il a cru lui aussi) à vendre des pizzas et des sandwichs”. “Tu fais énormément pour notre culture et on te remercie. Vraiment que des invités incroyables qui font vraiment avancer le mouvement. On sait Théo t’es ni opportuniste ni youtuber, enfin si, mais bon, tu as capté. Force en tout cas”, ajoute-t-il avec ironie avant de conclure, “Profite pendant que ton label te met en avant partout sans aucun mérite et enjoy my bro”.

Malgré les critiques de Booba, le premier album du vidéaste rencontre un certain succès, avec plus de 12 000 ventes en première semaine, une première place au Top Album de la semaine de la sortie du projet et le titre “Wayeh” qui ne quitte plus le Top 50 des singles les plus écoutes sur les plateformes de streaming. Cette nouvelle attaque de Booba s’inscrit dans sa longue série de critiques envers les Youtubeurs qui se mettent au rap. Le fondateur du 92i ne semble pas apprécier cette tendance et n’hésite pas à le faire savoir, souvent de manière virulente.

Et lui on comprend pourquoi il a fait retirer toutes ses vidéos youtube. Cela dit c’est plutôt gang comme son! 😎 @theodortytb pic.twitter.com/hV5ylSwmWD — Booba (@booba) June 7, 2024