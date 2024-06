Booba remet un gros coup de pression à Vald

Booba menace de nouveau Vald ! Le rappeur du 93 absent de la scène musicale depuis un moment, a fait son retour dans l’émission “Zen” et a annoncé la préparation d’un nouvel album. Cette nouvelle a rapidement attiré l’attention de Kopp, son rival de longue date, qui a réagi avec ironie pour l’avertir très sérieusement.

L’avertissement de Booba contre Vald,”ce jour-là, on sera là” !

La rivalité entre Vald et Booba ne date pas d’hier. Les deux rappeurs se sont déjà affrontés à plusieurs reprises sur les réseaux et leur clash a atteint son apogée lors d’une soirée aux Francofolies en 2022. Sullyvan avait bloqué l’accès à la scène avec son équipe à l’ancien membre du groupe Lunatic, retardant le concert de celui-ci de plus d’une heure avant l’intervention d’un service de sécurité pour faire déplacer le groupe afin d’éviter une altercation physique. Le DUC vient de raviver les hostilités.

Lors de son passage dans l’émission “Zen”, Vald a déclaré travailler sur un nouvel album sans pour autant donner de date de sortie et davantage de précisions sur ce projet. Booba, qui n’a pas manqué l’information, a partagé la nouvelle sur son compte Instagram en ajoutant un message ironique : “Crois-moi, ce jour-là, on sera là avec des né*ros du Fitness Park. Tu as signé à vie”. L’interprète de Boulbi n’en est pas resté là et ajouté le message “Ah t’es de retour mon Valdouneeeyyyyyy” avec une capture d’écran de l’interview de l’artiste originaire d’Aulnay-sous-Bois avec le hashtag moqueur sur son physique, “valdemor” en référence au personnage de Harry Potter, Voldemort.

À noter que le dernier projet de Vald, “V”, est sorti en février 2022. Depuis, le rappeur s’est fait discret, mais prépare donc son retour avec un nouvel album, “L’album qui arrive est celui où j’ai pris le plus en maturité… Je sais pas quand je reviens, mais un jour, c’est sûr, je vais revenir” a-t-il annoncé sur ce projet.