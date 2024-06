Booba ridiculise Sadek

La guerre des clashs continue pour Booba ! Alors qu’il semblait avoir pris une pause dans les clashs ces dernières semaines, en se réconciliant même avec La Fouine, B2O a finalement relancé les hostilités de plus belle avec Maes, Vald, Gims et également contre Sadek pour rappeler ses déboires judiciaires.

Booba attaque encore et toujours Sadek !

Cette semaine, Booba a décidé de s’attaquer à tout le monde en même temps. Sur Twitter, il a publié ce qui ressemble à un compte rendu de procès-verbal concernant la fameuse arrestation de Sadek, il y a quelques mois. Cette arrestation avait fait couler beaucoup d’encre et le rappeur du 93 avait lui-même formellement contesté la version officielle des faits rapportés dans la presse. Sur Twitter, B2O reprend des éléments déjà parus dans la presse à l’époque, il l’accompagne de la description de cette affaire et d’une photo peu valorisante du visage de son rival.

“Procédure : Les fdo intervenaient à la demande d’un requérant pour un délit de fuite après dégradations de son véhicule. SB était interpellé et testé positif à l’alcool et aux stupéfiants. Il était reconvoqué le lendemain de l’issue de sa garde à vue pour notification de ses résultats positifs cannabis et cocaïne. Il disait avoir été drogué à son insu et ne pas se souvenir des faits.” décrit le tweet de Booba tout en prenant soin de mentionner le compte de Sadek pour tenter de l’interpeller sur le sujet, mais ce dernier est resté indifférent à cette énième provocation.

Booba ne s’est pas contenté de ce tweet ces derniers. Il a également publié des stories Instagram pour s’attaquer à Gims et Maes. Ces nouveaux clashs confirment que le DUC de Boulogne n’a pas l’intention de calmer le jeu dans ses différents conflits. Il semble prendre plaisir à s’en prendre à ses rivaux et à les ridiculiser sur les réseaux.