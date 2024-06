Benoît Saint Denis adresse un beau message en hommage au groupe IAM

Le combattant français de MMA, Benoît Saint Denis, enchaîne les nouveautés ces derniers temps. Après avoir quitté son coach de longue date, Daniel Woirin, il se prépare à remonter dans l’octogone, probablement pour l’UFC Paris au mois de septembre prochain. Mais avant de retrouver la compétition, BSD a pris un moment pour réaliser un rêve de gosse : rencontrer les rappeurs du groupe, IAM.

Le groupe IAM est légendaire, Benoît Saint Denis a réalisé l’un de ses rêves

La séparation entre Benoît Saint Denis et Daniel Woirin ne s’est pas faite sans heurts. L’entraîneur a exprimé son amertume face à ce départ, mais les deux hommes ont décidé de poursuivre leur chemin séparément dans le monde du MMA. Malgré ce changement d’entraîneur, BSD reste déterminé et a hâte de faire son retour dans la cage. L’UFC Paris semble être la destination privilégiée pour son prochain combat. En attendant son retour dans la compétition, “God of War” s’est accordé un moment de détente à l’île de la Réunion, un endroit qu’il affectionne particulièrement. Il a également profité de son séjour pour rencontrer IAM, un groupe de rap français qui a marqué sa jeunesse.

Sur son compte Instagram, Benoît Saint Denis a exprimé sa joie d’avoir pu rencontrer ses idoles, qualifiant ce moment de rêve de gosse accompli : « Avec les Légendes IAM. Merci pour l’invitation à partager ce moment ensemble. Bravo et merci pour toutes les vibrations depuis que je suis gamin. ». Le groupe IAM a marqué une génération entière d’auditeurs de rap français dont Benoît Saint-Denis et sera le 28 juin prochain au stade Vélodrome pour un concert historique à Marseille.