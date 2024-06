Lacrim explique pourquoi il a clashé Philipp Plein

Invité sur le DVM Show pour la promotion de son nouvel opus “Veni Vidi Vici”, Lacrim a profité de l’occasion pour revenir sur son conflit avec le créateur de mode Philipp Plein lui ayant promis une collaboration avec Karim Benzema. L’artiste a longtemps porté et soutenu la marque, il a expliqué les raisons de sa rupture avec le styliste allemand ainsi que ses vives critiques contre ce dernier.

Lacrim règle ses comptes avec Philipp Plein et dévoile les coulisses de leur rupture

Selon Lacrim, Philipp Plein a refusé de reconnaître l’impact qu’il a eu sur le succès de la marque. “Il refuserait d’admettre que 70% des gens qui portaient la marque, c’est parce que je la portais”, a-t-il confié. Le rappeur a également évoqué une collaboration avortée entre lui, Plein et Karim Benzema. “On devait faire une collaboration, lui, moi et Karim Benzema. Les 3 K, les 3 Kings, moi dans le rappeur, l’autre dans le foot et l’autre dans la mode. Au final, ça ne s’est pas fait, il y a eu des promesses un peu en l’air”, a expliqué l’interprète des mixtapes RIPRO.

Frustré par le comportement de Plein, Lacrim a décidé de prendre ses distances. “J’ai été frustré par le monsieur. Et après, je ne peux pas garder ça pour moi”, a-t-il conclu. Cette révélation s’inscrit dans une série de clashs du rappeur contre Philipp Plein. En 2020, il avait déjà accusé le styliste de tromper ses clients avec des fausses étiquettes et des produits de mauvaise qualité.