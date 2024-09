Rohff enfonce Booba dans l’affaire Diddy, « Brothers Love story »

Les piques entre Rohff et Booba reprennent de plus belle. Le rappeur du 94 n’a pas hésité à relancer les attaques contre son rival de toujours, notamment en évoquant une supposée proximité entre B2O et Diddy. Cette nouvelle salve d’attaques intervient alors que les deux artistes semblaient avoir trouvé un terrain d’entente temporaire sur les critiques contre le documentaire sur DJ Mehdi. Mais la trêve aura été de courte durée.

Après les révélations de Booba sur les soirées controversées de Diddy suite à sa récente arrestation, Rohff n’a pas été convaincu par les explications de son ennemi en assurant qu’il tente de se disculper d’un éventuel lien dans ce scandale. Housni a donc décidé de ressortir des dossiers sur l’amitié passée entre les deux hommes et régler ses comptes avec des montages photos provocateurs pour discréditer le DUC.

Rohff évoque comme une proximité suspecte entre Booba et Diddy

« Il va vous faire croire qu’ils sont TOUS montés à l’étage pour freak off et qu’il est resté tout seul, il était le 1% devant la télé pour regarder Columbo. Pris En flagrant Déni. Diddy & Booba = Brothers Love story. L’intro de Diddy ne fut pas gratuite. C’est pas comme si on vous avez pas prévenu… », a-t-il écrit dans un nouveau tweet avec des images pour se moquer de Kopp et sur son ancienne relation avec Puff Daddy lorsque ce dernier a accepté de poser sur l’intro du single « Caesar Palace » en 2010.

Dans une story Instagram, Rohff en a encore ajouté une couche contre Booba sur son passif avec Diddy, « Les feds mènent déjà l’enquête sur Diddy, laisse ça. Ici tout est clair, dossier classé va là-bas avec tes pop-corn ratés tous les trans de Paname ont balancé tes secrets de polichinelles fais-t-on coming-out, tu seras plus heureux et méchant envers les femmes, tu leur fais payer tes complexes féminins » avant de conclure « Allez fais ton coming out assume bordel, tu vas te cacher jusqu’à quand ? 70 ans ? T’as bu le hlib de Diddy, le Milk, il t’a chauffé les fe**es comme Meek Mill, GHB crew huile pour BB ».

« Ah, tu régales mon gars, vas-y enquête, j’ai sorti les pop-corn », a répondu Booba aux accusations de Rohff, il est fort à parier que cette nouvelle polémique entre les deux rappeurs français ne va pas en rester là.

Il va vous faire croire qu’ils sont TOUS montés à l’étage pour freak off et qu’il est resté tout seul, il était le 1% devant la télé pour regarder Columbo. Pris En flagrant Déni🤦🏽‍♂️🤣 Diddy & Booba = Brothers Love story 🌈 L’intro de Diddy ne fut pas gratuite. C’est pas… pic.twitter.com/DNra7c43tw — ROHFF (@rohff) September 23, 2024