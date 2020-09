Freeze Corleone : des titres retirés de YouTube, son single supprimé de Skyrock

Le boycott commence pour Freeze Corleone, accusé d’antisémitisme et de faire ’apologie du III ème Reich d’après la Licra, le Ministre de L’intérieur a également lancé une enquête contre le rappeur français pour provocation à la haine raciale et injures à caractères racistes, il a demandé aux plateformes de streaming de stopper la diffusion de ses morceaux alors que Christophe Castaner a saisi le Procureur de la République pour une procédure pénale.

Le morceau « Rap Catéchisme » de Freeze Corleone en featuring avec Alpha Wann vient d’être retiré des playlists de la radio Skyrock, “Néanmoins si sa diffusion apparait comme une caution de Freeze Corleone et au regard de la polémique actuelle à l’opposé des valeurs que nous défendons , nous arrêtons sa programmation.” a expliqué Laurent Bouneau, le directeur général des programmes de la radio Skyrock sur Twitter avant que Shone, le manager du rappeur n’annonce cette suppression.

Youtube a également commencé a supprimé des titres de Freeze Corleone, les clips des singles “Freeze Raël” et “Rap catéchisme” extrait de l’album “La Menace Fantôme” ont été retirés du site web d’hébergement de vidéos, pour le moment les autres plateformes n’ont pas encore réagi et l’album est toujours disponible en écoute, plusieurs titres de l’album sont d’ailleurs toujours dans le Top 50 des morceaux les plus écoutés en France sur Spotify.

2/ Néanmoins si sa diffusion apparait comme une caution de Freeze Corleone et au regard de la polémique actuelle à l’opposé des valeurs que nous défendons , nous arrêtons sa programmation. — bouneau (@Laurentbouneau) September 17, 2020