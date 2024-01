Kofs dévoile la web série “Après Minuit” avant l’album

Après trois albums (V, Santé & bonheur et Matrixé), Kofs revient début 2024 imposer son grain de voix ténébreux avec un nouvel album explosif, Après Minuit, une sortie accompagnée d’une web-série.

Un constat s’impose d’entrée depuis le précédent album Matrixé : Kofs a faim de rap. L’envie de manger le micro transpire de chaque morceau, la détonation claque l’oreille à chaque rime.

Le natif d’Air Bel (13011 Marseille) a gardé son discours ; la rue, ses codes et ses valeurs sont l’ADN de sa musique. Toujours dans la pudeur, mais moins dans la retenue, Kofs a décidé de plus se raconter sur ce nouveau projet, et de nous emmener encore plus avec lui au fil de son histoire.

La sortie de l’album est accompagnée d’une web série éponyme qu’il a réalisé et dont les quatre épisodes sortent chaque semaine à partir du 5 janvier. En parallèle de la musique, Kofs poursuit sa carrière d’acteur et apparait dans des films et séries judicieusement choisis et dans les tops 1 des plateformes. Après Le film Bac Nord, il a joué dans Cash, Voleuses, Banlieusard 2, Lupin, Pax Massilia … et est à l’affiche de la nouvelle série de TF1 Mercato !