Josman et Wejdene, c’est officialisé !

La nouvelle connexion entre Wejdene et Josman est validée !

Le prochain featuring entre les deux artistes est confirmé avec la dernière publication Instagram de Wejdene, dans laquelle a publié plusieurs photos avec la légende “Je vide ma pellicule” dont l’une où elle apparait en studio aux côtés de Josman. La collaboration inédite entre la chanteuse de 19 ans et le rappeur est désormais attendue par les auditeurs mais aucune n’a été donnée sur ce feat, ni sa date de sortie, ni le nom de leur morceau commun.

Josman qui prépare son concert événement, l’Accor Arena pour le 24 février prochain, n’a jamais travaillé avec Wejdene et a présenté la mixtape “J.000.$” au mois d’octobre dernier, un projet de 13 titres avec aucun featuring. L’ancienne protégée de Feuneu, de son côté, devrait faire son retour dans les bacs au courant de cette année, elle a récemment confirmé être en studio pour enregistrer des nouveaux morceaux et va tenter de faire oublier l’échec commercial de son deuxième album. “Glow Up” paru en 2022 qui n’a pas rencontré le succès escompté (moins de 2000 ventes en première semaine) alors que son premier opus “16” est certifié disque de platine notamment grâce tube “Anissa“.

Le dernier titre de Wejdene date d’il y a plus d’un an avec le single “Baby Boo” en featuring avec Nej, mais elle a toutefois enchainé les collaborations avec des rappeurs depuis son dernier album tels que Heuss L’Enfoiré et Alonzo.