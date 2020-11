Obama n’a pas apprécié le soutien des rappeurs pour Trump et le fait savoir

Barack Obama est satisfait de la victoire de Joe Biden lors des dernières élections présidentielles des Etats Unis et a profité d’une nouvelle accordée à The Atlantic pour tacler les rappeurs américains qui ont apporté leur soutien à Donald Trump avant cette élection.

En effet le prédécesseur de Donald Trump a fait savoir qu’il n’a pas vraiment apprécié les soutiens des rappeurs américains à l’actuel président dans la course aux élections, selon lui ils ont un point commun avec Trump, celui de penser avant tout à l’argent alors que Lil Pump qui avait pourtant ouvertement soutenu le 45ᵉ président des États-Unis en s’affichant à ses côtés lors d’un meeting n’était pas inscrit sur les listes électorales.

“C’est intéressant. Les gens écrivent sur le fait que Trump a augmenté son électorat chez les hommes noirs lors de l’élection présidentielle de 2020 et sur les rappeurs qui ont soutenu Trump. Je me dois de rappeler que si vous écoutez de la musique rap, tout est question de bling, de femmes, d’argent” a déclaré Barack Obama lors de cet entretien avant de poursuivre “De nombreuses vidéos de rap utilisent les mêmes signes qui correspondent à la réussite pour Donald Trump. Tout est plaqué or. Cela s’insinue et s’infiltre dans la culture.”.

Barack Obama assure actuellement la promotion de nouveau livre intitulé “A Promised Land” qui sort aujourd’hui et a également confié lors de cette interview son rapport avec la musique, “La musique a toujours joué un rôle important dans ma vie – et c’était particulièrement vrai pendant ma présidence. En l’honneur de la sortie de mon livre, j’ai créé cette playlist contenant des chansons mémorables de mon administration.” a-t-il confié.