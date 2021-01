Rohff adresse un message à SCH !

Rohff est très chaud

Cette année des nombreux albums de rap français sont très attendus par les auditeurs dont celui de Rohff qui devrait s’intituler “Grand Monsieur” et le “JVLIVS Tome 2” de SCH, une collaboration inédite entre les deux rappeurs pourrait également être aux programme en 2021, c’est la suggestion que vient de faire Housni lors d’un récent live sur Instagram avec les internautes, de quoi susciter l’enthousiasme des auditeurs.

En effet après sa collaboration avec Dajdu et les featurings avec Gims et avec Mister You, le Padre du Rap Game a exprimé sons souhait de collaborer pour la première fois avec SCH lors d’une séance de questions/réponses avec ses fans sur le réseau social, un internaute a questionné Rohff si un possible featuring avec le rappeur Marseillais est envisageable et il a répondu favorablement tout en demandant à Julien Schwarzer de son vrai nom ce qu’il pense de cette proposition en le mentionnant sur Instagram.

Élu l’artiste ayant passé l’année le plus de jours en tête du classement du Top Singles en 2020 notamment grâce au tube “Bande Organisée”, ce dernier qui s’était filmé l’année dernière dans sa voiture en écoutant un titre de Roh2F n’a pas encore réagi à cette proposition d’Housni pour le moment et laisse planer le mystère si cette éventuellement collaboration entre eux alors que SCH est également actuellement en pleine finalisation de son nouvel opus qui devrait sortir prochainement et qu’un featuring inédit avec Freeze Corleone est attendu avec impatience par les fans.

Après sa participation au tournage de la nouvelle saison de la série “Validé” dont la diffusion est prévue pour ce début d’année, Rohff continue donc de faire monter la pression avant d’annoncer la sortie de son prochain album pour 2021, il vient également de critiquer 6ix9ine pour avoir lancé la mode des “balances” dans une story et de s’en prendre à Booba lors de cette session en live avec les internautes pour lui reprocher d’avoir monter un faux buzz afin de faire parler avec la simulation d’un hacking pour désespérément buzzer puis de le traiter de pervers.